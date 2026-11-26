La atención médica después de un accidente suele ser la cara más visible del Seguro Obligatorio Automotor (SOA): una ambulancia traslada a la persona lesionada y comienza el tratamiento. En los últimos años este componente del marchamo ha venido subiendo sus primas por la siniestralidad en carreteras, especialmente con las motocicletas. Aunada a esta cobertura, cuando un accidente de tránsito provoca una muerte, existe otra protección menos evidente para sus familiares: una indemnización que no se activa simplemente porque se registre el fallecimiento. Alguien debe reclamarla.

Durante un reciente foro realizado por El Financiero, especialistas de la Superintendencia General de Seguros (Sugese) explicaron que el beneficio forma parte del seguro que los propietarios de vehículos pagan con el marchamo. No es una póliza de vida que deba contratarse por separado, sino una de las prestaciones del SOA para las víctimas de accidentes de tránsito, junto con la atención médica y otras compensaciones económicas.

Sin embargo, no todas las familias parecen conocer su existencia. Tomás Soley, superintendente general de Seguros, llamó la atención sobre dos cifras: en 2025 hubo 569 fallecidos en el sitio de accidentes de tránsito, mientras durante ese año se pagaron 144 indemnizaciones por muerte del SOA.

“Hay una gran brecha de gente que ni siquiera sabe que existe la posibilidad de reclamar esta indemnización”, manifestó.

Los números no permiten afirmar que la diferencia corresponda íntegramente a beneficios abandonados. Son registros distintos: las muertes en el sitio no incluyen necesariamente todos los fallecimientos posteriores y los pagos de un año pueden responder a accidentes de períodos anteriores. Tampoco todas las víctimas tienen personas que cumplan los requisitos legales para recibir el dinero.

La advertencia sí abre una pregunta concreta para las familias: ¿existe un derecho que todavía no han solicitado?

Un pago, no una pensión

En la entrevista, Celia González, directora de Estrategia de Sugese, explicó que la cobertura por fallecimiento contempla una compensación de ¢6 millones, pagada en un solo tracto a quienes tengan derecho. En otras palabras, no se trata de una pensión mensual ni de una renta durante un plazo determinado.

El Reglamento del Seguro Obligatorio Automotor establece que la indemnización por muerte es adicional y equivalente al límite del monto básico del seguro. Esto es importante cuando la persona recibió tratamiento antes de fallecer: la cobertura por muerte no debe confundirse con el dinero utilizado para atender sus lesiones.

González señaló que puede corresponder incluso cuando el fallecimiento ocurre durante la atención o posteriormente, siempre que sea consecuencia del accidente amparado. Esa relación debe comprobarse; no basta con que la persona haya sufrido un percance en algún momento anterior.

Tampoco significa que cada familiar reciba ¢6 millones. Existe una indemnización que debe distribuirse entre los beneficiarios conforme a las reglas legales aplicables.

Los accidentes que involucran motocicletas son una de las causas del aumento año a año en el SOA. Foto: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio/Atenorio)

No cualquier familiar es beneficiario

El parentesco, por sí solo, no resuelve quién recibe el pago. El artículo 76 de la Ley de Tránsito establece las categorías de beneficiarios y su orden de prioridad, con condiciones particulares para cada grupo.

Entre quienes pueden tener derecho están los menores de dieciocho años que dependían económicamente de la persona fallecida. Si son sus hijos, la norma indica que no es necesario probar esa dependencia; para otros menores, debe acreditarse.

También contempla a los hijos mayores de 18 y menores de 25 años que cursen estudios universitarios y no tengan recursos propios para mantenerse, así como a hijos mayores de edad cuya invalidez les impida procurarse ingresos.

La ley incorpora al cónyuge y a la pareja que reúna las condiciones de convivencia y dependencia económica previstas. Después establece otras categorías, entre ellas madres y padres, con las particularidades y prioridades que define el artículo. Los primeros tres incisos no son excluyentes entre sí.

Por eso, no conviene interpretar el beneficio como una suma que se entrega automáticamente al familiar más cercano o a quien presente primero la solicitud.

Si existen dudas sobre quién tiene derecho, la acreditación puede requerir actuaciones legales. En la entrevista, las autoridades de Sugese señalaron que, cuando la condición de los beneficiarios no es clara, puede ser necesaria la intervención judicial para determinar a quién corresponde el pago.

Esto puede compararse, por ejemplo, cuando un testamento no define claramente quién o quiénes heredan los bienes.

La diferencia práctica está en cómo comienza cada prestación. Después de un accidente, la movilización de los servicios de emergencia y el ingreso a un centro médico pueden poner en marcha la atención del lesionado. La indemnización por fallecimiento exige que una persona interesada reclame y acredite el derecho.

El Instituto Nacional de Seguros (INS) es quien se encarga de brindar este servicio. Los familiares deben acudir a esa entidad para iniciar la gestión y conocer los documentos y comprobaciones que corresponden a su caso.

Por qué el límite sigue en ¢6 millones

La cobertura básica de este seguro se mantiene en ¢6 millones desde 2016. Su actualización corresponde al Poder Ejecutivo mediante decreto y no opera automáticamente con la inflación. El mecanismo vigente exige revisar cada año si el monto alcanza para cubrir completamente al menos al 90% de las personas lesionadas.

Según la información técnica suministrada sobre el informe aplicable a 2027, elaborado con datos de 2024, de 44.368 lesionados amparados por el SOA, 41.320 tuvieron costos iguales o inferiores a ¢6 millones. Eso representa un 93,13%; al considerar los casos con cobertura duplicada, la suficiencia alcanzó el 94%. Desde esa medición, el mínimo reglamentario continúa cumpliéndose.

Pero cubrir a la mayoría de las personas no equivale a financiar la misma proporción del gasto. Según esos resultados, la CCSS asumió el 27% del costo total identificado en 2024: los casos que superan el límite son una minoría, pero pueden requerir tratamientos mucho más caros. También existen limitaciones para rastrear todo el gasto posterior al agotamiento de la cobertura.

Por eso, Sugese ha recomendado incorporar un criterio que considere también los costos. La referencia de ¢15 millones es una estimación histórica para orientar la discusión, no un aumento aprobado; la simulación más reciente situó el umbral cerca de los ¢21 millones. Cualquier modificación requiere decisiones normativas y una evaluación actuarial de su efecto sobre las primas.

Protege personas, no repara vehículos

El SOA no está diseñado para pagar rayones, abolladuras u otros daños materiales del automóvil. Su objetivo es proteger a las personas afectadas por accidentes de tránsito. La información del INS incluye atención médica, prestaciones por incapacidad o muerte y gastos funerarios y de traslado del cuerpo, sujetos a las condiciones correspondientes.

Su alcance tampoco se limita al dueño del vehículo: las autoridades de Sugese explicaron que comprende a conductores, ocupantes, peatones y ciclistas afectados, sin que la atención dependa primero de resolver quién tuvo la culpa. La eventual responsabilidad civil sigue una vía distinta.

En medio de una pérdida familiar, conocer esa protección no resuelve las consecuencias humanas del accidente, pero permite identificar un apoyo económico previsto en el seguro que se paga cada año.

La diferencia entre las muertes registradas y las indemnizaciones abonadas no basta para calcular cuántas familias han dejado de cobrar. Sí justifica hacer visible una regla esencial: el SOA contempla una compensación por fallecimiento, pero para acceder a ella debe presentarse el reclamo y demostrarse quién tiene derecho.

Desde hace 10 años, el SOA (uno de los componentes del marchamo) tiene un monto fijo de cobertura. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

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