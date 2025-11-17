Negocios

El supermercado Avenida 10 está cerca de abrir su segundo local en Costa Rica. Esto es lo que se sabe

Marca de supermercados inauguró su primer punto en el 2019, contiguo a la Municipalidad de San José

Por Brandon Flores

La empresa Avenida 10 está cerca de abrir su segundo local en Costa Rica, el cual también se ubicará en la provincia de San José.








Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas.

