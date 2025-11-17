El supermercado Avenida 10 está cerca de abrir su segundo local en Costa Rica. Esto es lo que se sabe

La empresa Avenida 10 está cerca de abrir su segundo local en Costa Rica, el cual también se ubicará en la provincia de San José.
