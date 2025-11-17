El supermercado Avenida 10 está cerca de abrir su segundo local en Costa Rica. Esto es lo que se sabe

La empresa Avenida 10 está cerca de abrir su segundo local en Costa Rica, el cual también se ubicará en la provincia de San José.

Específicamente el lugar escogido para el nuevo supermercado es el Barrio Santa Marta, en Montes de Oca, donde estaba el Antiguo Edificio de correos, cerca del taller Wabe. De hecho, ya el local luce con logotipos de la empresa.

La primera sede de Avenida 10 se encuentra en San José, contiguo a la Municipalidad del cantón central josefino. Abrió sus puertas en el 2019, de la mano del empresario Álvaro Zheng.

De acuerdo con Edwin Zheng, hijo del fundador, por el momento no hay fecha de apertura para el nuevo supermercado, pero estiman que abra en el primer trimestre del 2026. El nuevo local tendrá un espacio de 6.200 metros cuadrados y parqueo para 290 vehículos.

Avenida 10 opera en San José desde el 2019. Fotos: Jorge Navarro para La Nación (Jorge Navarro para La Nación)

