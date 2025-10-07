Negocios

Masxmenos: analizamos cómo el pionero de los supermercados en Costa Rica quedó atrapado en el limbo

Mientras sus marcas hermanas han presentado mayor movimiento, Masxmenos solo tiene una apertura en seis años. Analizamos cuál es su posición actual en un mercado cada vez más competido

Por Brandon Flores

En la Costa Rica de los años 60, el concepto de “supermercado” era aún una novedad para muchos. A finales de 1960, el empresario Enrique Uribe tomó la iniciativa de transformar la experiencia de compra en el país y fundó el primer “Mas x Menos” al pie de Cuesta de Moras. Aquella tienda, bautizada como “El Bodegón Mas x Menos”, se convirtió en una referencia inmediata por su formato de autoservicio y su selección de productos tanto nacionales como importados.








Competencia de supermercadosMasxmenos Costa RicaFormatos de Walmart
Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

