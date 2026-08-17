Negocios

El turismo por vía aérea en Costa Rica crece un 7% a julio, ¿qué mercados lo impulsaron?

Costa Rica acumula 1,8 millones de ingresos de extranjeros en siete meses de 2026

EscucharEscuchar
Por Brandon Flores

La llegada de turistas internacionales por vía aérea a Costa Rica mantiene una trayectoria positiva durante el 2026. Entre enero y julio, el país acumuló un total de 1.853.430 ingresos por las terminales aéreas, cifra que representa un incremento del 7% en comparación con el mismo periodo del año anterior, según los registros oficiales del sector.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
TurismoVisitación de extranjerosAeropuerto Juan SantamaríaAeropuerto Daniel Oduber
Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.