El turismo por vía aérea en Costa Rica crece un 7% a julio, ¿qué mercados lo impulsaron?

La llegada de turistas internacionales por vía aérea a Costa Rica mantiene una trayectoria positiva durante el 2026. Entre enero y julio, el país acumuló un total de 1.853.430 ingresos por las terminales aéreas, cifra que representa un incremento del 7% en comparación con el mismo periodo del año anterior, según los registros oficiales del sector.

El dinamismo de la actividad turística se reflejó también en el comportamiento de julio, mes en el que se reportó la entrada de 240.070 visitantes por la vía aérea, lo que significó un crecimiento del 2,3 % en relación con el mismo mes del 2025. El Instituto Costarricense de Turismo, reveló este lunes los datos oficiales del mes anterior.

Comportamiento por mercados emisores

Los resultados del acumulado de los primeros siete meses del año responden al desempeño favorable en las principales regiones de procedencia de los viajeros: por ejemplo Norteamérica registró una variación al alza del 7%, impulsada por el comportamiento de sus tres mercados emisores. Canadá encabezó el dinamismo de la región con un 25,1%, seguido por México con un 8,1% y Estados Unidos, el principal emisor histórico hacia el país, que creció un 4,3%.

En el caso de la región europea mostró la tasa de crecimiento regional más alta del periodo con un 10%. Entre los mercados del viejo continente destacan los incrementos registrados por Países Bajos (16,5%), España (13,9%), Alemania (9,7%) y Suiza (8,3%). Por su parte, América del Sur sostuvo su tendencia positiva con un aumento general del 5%, destacando el flujo de viajeros provenientes de Argentina, que creció un 7,2% en el periodo de análisis.

El balance de los primeros siete meses del año consolida la recuperación y expansión del flujo de viajeros internacionales hacia los aeropuertos Juan Santamaría y Daniel Oduber Quirós, sustentado en la diversificación y respuesta de sus mercados clave.

Costa Rica está cerca de superar la barrera de los dos millones de turistas este año. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

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