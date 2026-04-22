Aeropuerto de Guanacaste abre vacante: vea los requisitos y cómo aplicar al puesto

Coriport administra el aeropuerto Daniel Oduber en Liberia mediante un esquema de concesión y gestiona parte de su personal por medio de convocatorias digitales.

La empresa abrió un concurso externo para contratar a una persona que brinde apoyo administrativo a la Gerencia General de la terminal aérea.

La plaza se ofrece bajo la figura de asistente administrativo y tiene como foco la atención directa de las tareas que se generan en la oficina de la gerencia.

El anuncio no detalla el rango salarial para este puesto, por lo que las personas interesadas deberán consultar ese punto durante el proceso de reclutamiento.

Según la información difundida, la recepción de currículos se mantendrá abierta hasta el 21 de mayo de 2026 por medio de un contacto definido.

La convocatoria solicita que las postulaciones se envíen al correo electrónico walter@humanaxislatam.com, que recibirá los documentos de las personas candidatas.

La convocatoria de Coriport define los requisitos académicos, la experiencia mínima y las habilidades de organización, confidencialidad y comunicación para el puesto en el aeropuerto Daniel Oduber. (Cortesía Coriport)

En el requisito académico, la empresa pide bachillerato universitario en alguna de estas áreas: administración de empresas, recursos humanos o finanzas.

También exige dominio de paquetes de Office para manejo de documentos, hojas de cálculo y presentaciones asociadas a la gestión de la gerencia.

Otro requisito clave es el inglés avanzado, que figura como condición indispensable para atender comunicaciones y documentación en ese idioma.

La oferta señala además que las personas aspirantes deben contar con al menos dos años de experiencia en puestos similares de asistencia administrativa.

Coriport indica que la posición requiere capacidad para organizar y planificar tareas que se derivan de la agenda de la Gerencia General.

El perfil incluye la responsabilidad de manejar información confidencial, por lo que la empresa demanda un alto nivel de discreción en el desempeño del rol.

Dentro de las habilidades blandas, la convocatoria menciona la necesidad de una comunicación efectiva para interactuar con la gerencia y con otros equipos internos.

Quienes cumplan con estos requisitos formales y de experiencia podrán enviar su currículo dentro del plazo establecido y participar en el proceso de selección para el aeropuerto de Guanacaste.