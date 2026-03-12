Almacenes El Rey abre más de 30 vacantes de empleo; conozca los requisitos y cómo aplicar

El envío de currículos a través de plataformas digitales es el método principal de contratación en la actualidad. Las corporaciones habilitan formularios en la web donde usted puede aplicar a distintas opciones laborales en áreas específicas.

Preparar los documentos académicos y contar con referencias comprobables agiliza el proceso de selección. Cada puesto exige características particulares, desde manejo de software especializado hasta años de experiencia liderando equipos y manejando presupuestos.

Almacenes El Rey anunció la apertura de múltiples oportunidades laborales para fortalecer su organigrama. La corporación costarricense habilitó un portal en línea para recibir los atestados de los profesionales interesados en sumarse a su fuerza laboral de más de 1.000 trabajadores.

Para esta ocasión, se seleccionaron diez de las opciones más destacadas que ofrece la compañía. Ninguna de las vacantes detalla el rango salarial estipulado.

A continuación, le detallamos las responsabilidades y los requerimientos estrictos para aplicar a cada uno de los puestos de tiempo completo:

Jefe de inventarios de puntos de venta : El rol consiste en diseñar y ejecutar la estrategia de gestión de inventarios en los 18 locales comerciales para evitar quiebres de mercadería. El especialista establecerá los indicadores clave, liderará las tomas físicas de los productos y supervisará directamente a los encargados de recepción de cada sede.

: El rol consiste en diseñar y ejecutar la estrategia de gestión de inventarios en los 18 locales comerciales para evitar quiebres de mercadería. El especialista establecerá los indicadores clave, liderará las tomas físicas de los productos y supervisará directamente a los encargados de recepción de cada sede. Ubicación : Alajuela (requiere disponibilidad para visitar todos los puntos de venta).

: Alajuela (requiere disponibilidad para visitar todos los puntos de venta).

Educación : Licenciatura en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial o una carrera afín.

: Licenciatura en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial o una carrera afín.

Experiencia : Liderazgo en equipos y múltiples locales en el sector retail , además de dominio de auditorías.

: Liderazgo en equipos y múltiples locales en el sector , además de dominio de auditorías.

Herramientas : Nivel avanzado en Excel para el análisis masivo de datos y elaboración de reportes ejecutivos.

: Nivel avanzado en Excel para el análisis masivo de datos y elaboración de reportes ejecutivos. Analista de procesos y mejora continua : El analista mapeará, documentará y estandarizará las operaciones actuales de atención al cliente y reposición para optimizar los recursos internos. Diseñará las capacitaciones del personal operativo y liderará proyectos de transformación digital utilizando metodologías estructuradas.

: El analista mapeará, documentará y estandarizará las operaciones actuales de atención al cliente y reposición para optimizar los recursos internos. Diseñará las capacitaciones del personal operativo y liderará proyectos de transformación digital utilizando metodologías estructuradas. Ubicación : Oficinas centrales en Alajuela.

: Oficinas centrales en Alajuela.

Educación : Bachillerato en Ingeniería Industrial o áreas afines al cargo.

: Bachillerato en Ingeniería Industrial o áreas afines al cargo.

Experiencia : Dos años de práctica comercial y dominio comprobado de metodologías Lean, Six Sigma o Kaizen.

: Dos años de práctica comercial y dominio comprobado de metodologías Lean, Six Sigma o Kaizen.

Herramientas: Conocimientos en Power BI y uso de Excel avanzado.

La cadena comercial cuenta con oficinas centrales en Alajuela y múltiples locales a nivel nacional. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Analista de precios : Este profesional monitoreará a la competencia de forma física para identificar brechas y oportunidades de mejora comercial en el mercado. Realizará visitas programadas para verificar las exhibiciones, actualizará las bases de datos corporativas y evaluará la efectividad de las campañas promocionales propias.

: Este profesional monitoreará a la competencia de forma física para identificar brechas y oportunidades de mejora comercial en el mercado. Realizará visitas programadas para verificar las exhibiciones, actualizará las bases de datos corporativas y evaluará la efectividad de las campañas promocionales propias. Ubicación : Alajuela.

: Alajuela.

Educación : Bachillerato en Mercadeo, Economía, Administración de Empresas u otra carrera afín.

: Bachillerato en Mercadeo, Economía, Administración de Empresas u otra carrera afín.

Experiencia : Entre dos y tres años comprobables en gestión de precios o áreas de inteligencia de mercado.

: Entre dos y tres años comprobables en gestión de precios o áreas de inteligencia de mercado.

Herramientas : Excel intermedio (tablas dinámicas y fórmulas), Microsoft Word y PowerPoint.

: Excel intermedio (tablas dinámicas y fórmulas), Microsoft Word y PowerPoint. Coordinador de operaciones (estrategia comercial) : Actuará como representante de la Gerencia de Operaciones para asegurar la ejecución comercial en canales digitales y físicos. Consolidará información de Tesorería, Inventarios y e-commerce para la toma de decisiones estratégicas de la alta dirección.

: Actuará como representante de la Gerencia de Operaciones para asegurar la ejecución comercial en canales digitales y físicos. Consolidará información de Tesorería, Inventarios y para la toma de decisiones estratégicas de la alta dirección. Ubicación : Alajuela.

: Alajuela.

Educación : Bachiller en Ingeniería Industrial, Administración de Empresas o carreras asociadas.

: Bachiller en Ingeniería Industrial, Administración de Empresas o carreras asociadas.

Experiencia : Cinco años en gestión de nuevos negocios del sector retail y enfoque en canales digitales.

: Cinco años en gestión de nuevos negocios del sector y enfoque en canales digitales.

Herramientas : Dominio de la plataforma Power BI y Excel en nivel avanzado.

: Dominio de la plataforma Power BI y Excel en nivel avanzado. Comprador de electrodomésticos, ferretería y automotriz : Asegurará el abastecimiento de su categoría analizando pronósticos y negociando con los diversos proveedores. Ejecutará el ciclo de compras nacionales e internacionales y emitirá alertas tempranas sobre posibles quiebres de stock .

: Asegurará el abastecimiento de su categoría analizando pronósticos y negociando con los diversos proveedores. Ejecutará el ciclo de compras nacionales e internacionales y emitirá alertas tempranas sobre posibles quiebres de . Ubicación : Alajuela.

: Alajuela.

Educación : Licenciatura en Logística, Comercio Internacional, Administración de Empresas o Ingeniería Industrial.

: Licenciatura en Logística, Comercio Internacional, Administración de Empresas o Ingeniería Industrial.

Experiencia : De tres a cinco años en manejo de grandes catálogos de productos (SKU) y lectura de pronósticos.

: De tres a cinco años en manejo de grandes catálogos de productos (SKU) y lectura de pronósticos.

Herramientas: Excel intermedio-avanzado y es altamente deseable el manejo de inglés técnico para fichas de productos.

La empresa ofrece beneficios como desayuno gratuito y un día libre por motivo de cumpleaños.

Gerente de Medios Digitales : Este perfil diseñará y optimizará las campañas de publicidad pagada para maximizar el retorno de la inversión de la empresa. Distribuirá los presupuestos de inversión publicitaria y analizará las métricas de rendimiento para optimizar las conversiones de venta digitales.

: Este perfil diseñará y optimizará las campañas de publicidad pagada para maximizar el retorno de la inversión de la empresa. Distribuirá los presupuestos de inversión publicitaria y analizará las métricas de rendimiento para optimizar las conversiones de venta digitales. Ubicación : Alajuela.

: Alajuela.

Educación : Bachillerato o licenciatura completa en Publicidad, Comunicación, Mercadeo o carreras afines.

: Bachillerato o licenciatura completa en Publicidad, Comunicación, Mercadeo o carreras afines.

Experiencia : Entre tres y cinco años gestionando pautas digitales y presupuestos publicitarios corporativos.

: Entre tres y cinco años gestionando pautas digitales y presupuestos publicitarios corporativos.

Herramientas : Google Analytics (GA4), manejo avanzado de Google Ads, Meta Ads y LinkedIn Ads, además de Excel.

: Google Analytics (GA4), manejo avanzado de Google Ads, Meta Ads y LinkedIn Ads, además de Excel. Jefe de Contraloría de Inventarios : Diseñará el programa anual de auditoría para mitigar riesgos financieros y fraudes en el almacenamiento de mercadería. Planificará las tomas físicas y validará las discrepancias entre el inventario teórico y los conteos cíclicos reales en bodega.

: Diseñará el programa anual de auditoría para mitigar riesgos financieros y fraudes en el almacenamiento de mercadería. Planificará las tomas físicas y validará las discrepancias entre el inventario teórico y los conteos cíclicos reales en bodega. Ubicación : Alajuela (horario de lunes a jueves de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.)

: Alajuela (horario de lunes a jueves de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.)

Educación : Licenciatura en Administración de Empresas y/o Ingeniería Industrial.

: Licenciatura en Administración de Empresas y/o Ingeniería Industrial.

Experiencia : Práctica comprobada en marcos de control interno, como COSO, enfocados en la logística de los inventarios.

: Práctica comprobada en marcos de control interno, como COSO, enfocados en la logística de los inventarios.

Herramientas : Uso de sistemas como Codisa, Office intermedio-avanzado y Power BI (Indispensable, se realiza prueba práctica).

: Uso de sistemas como Codisa, Office intermedio-avanzado y Power BI (Indispensable, se realiza prueba práctica). Administrador de categoría (Juguetería y Detalles) : Será el responsable de negociar exclusividades y descuentos con los proveedores de esta rama comercial de la tienda. Elaborará el presupuesto anual de compras y ventas, coordinará planimetrías con el equipo de mercadeo y gestionará los niveles de rotación.

: Será el responsable de negociar exclusividades y descuentos con los proveedores de esta rama comercial de la tienda. Elaborará el presupuesto anual de compras y ventas, coordinará planimetrías con el equipo de mercadeo y gestionará los niveles de rotación. Ubicación : Alajuela.

: Alajuela.

Educación : Licenciatura en Mercadeo, Comercio Internacional, Ingeniería Industrial o en Administración.

: Licenciatura en Mercadeo, Comercio Internacional, Ingeniería Industrial o en Administración.

Experiencia : Tres años mínimos en abastecimiento comercial o category management en mercados de consumo masivo.

: Tres años mínimos en abastecimiento comercial o en mercados de consumo masivo.

Herramientas : Excel en nivel avanzado para la gestión directa de los inventarios y la respectiva planificación de demanda.

: Excel en nivel avanzado para la gestión directa de los inventarios y la respectiva planificación de demanda. Jefe de planta : Liderará al personal de la sucursal específica para cumplir las metas del punto de venta a través de un cronograma diario. Coordinará el descargue de mercadería proveniente del centro de distribución y velará por la correcta actualización de precios en pasillos.

: Liderará al personal de la sucursal específica para cumplir las metas del punto de venta a través de un cronograma diario. Coordinará el descargue de mercadería proveniente del centro de distribución y velará por la correcta actualización de precios en pasillos. Ubicación : San José (Zapote).

: San José (Zapote).

Educación : Bachillerato en Educación Media.

: Bachillerato en Educación Media.

Experiencia : Dos años ocupando puestos de jefatura de planta similares, con manejo comprobado de personal a cargo.

: Dos años ocupando puestos de jefatura de planta similares, con manejo comprobado de personal a cargo.

Herramientas : No se detallan herramientas específicas, pero se requiere capacidad de liderazgo y organización.

: No se detallan herramientas específicas, pero se requiere capacidad de liderazgo y organización. Jefe de estrategia digital : Su rol principal será garantizar que la presencia en línea de la marca esté alineada con las metas comerciales anuales. Desarrollará campañas multicanal, monitoreará el posicionamiento mediante monitoreo de redes sociales y generará informes de rendimiento.

: Su rol principal será garantizar que la presencia en línea de la marca esté alineada con las metas comerciales anuales. Desarrollará campañas multicanal, monitoreará el posicionamiento mediante monitoreo de redes sociales y generará informes de rendimiento. Ubicación : Alajuela.

: Alajuela.

Educación : Licenciatura en Marketing Digital, Mercadeo, Publicidad, Ciencias de la Comunicación o una carrera afín.

: Licenciatura en Marketing Digital, Mercadeo, Publicidad, Ciencias de la Comunicación o una carrera afín.

Experiencia : Entre tres y cinco años de ejercicio laboral en estrategias y campañas multicanal con optimización de retorno.

: Entre tres y cinco años de ejercicio laboral en estrategias y campañas multicanal con optimización de retorno.

Herramientas: Manejo fluido de plataformas publicitarias como Google Ads y Meta Ads, además del uso de Google Analytics.

La compañía ofrece a sus colaboradores beneficios adicionales, que incluyen la posibilidad de un día libre en la fecha de cumpleaños y convenios corporativos.

Además de los diez perfiles mencionados en este artículo, Almacenes El Rey cuenta con alrededor de 19 vacantes extra activas en este momento, por lo que los interesados pueden consultar la lista completa de oportunidades en la plataforma oficial de la empresa: https://reclutamiento.almaceneselrey.com/

Para participar en este proceso de reclutamiento, los postulantes deben ingresar al portal de la empresa. Una vez dentro de la plataforma, el usuario debe buscar y seleccionar la vacante de su interés para luego presionar el botón rojo que dice “Iniciar”.