Asociación Solidarista de Empleados de la Caja Costarricense de Seguro Social abre puestos de empleo: así puede postular

La Asociación Solidarista de Empleados de la Caja Costarricense de Seguro Social (Aseccss) anunció nuevas vacantes laborales en Costa Rica.

Están dirigidas a perfiles técnicos, administrativos y analíticos, con procesos de aplicación en línea disponibles para personas interesadas en integrarse a la organización.

Aseccss es una entidad solidarista que administra beneficios financieros y sociales para sus asociados, incluyendo servicios de crédito, ahorro y bienestar, mediante una estructura operativa que requiere personal en distintas áreas para sostener sus procesos internos.

Entre las posiciones disponibles figura Operario de Mantenimiento, en modalidad presencial en Vásquez de Coronado, con labores enfocadas en mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura, equipos y mobiliario dentro del Club Los Jaúles.

El puesto solicita noveno año aprobado, formación técnica en mantenimiento y experiencia de uno a tres años, con conocimientos en albañilería, electricidad, plomería y pintura para ejecutar tareas relacionadas con conservación física del espacio asignado.

La publicación no especifica salario, horario ni tipo de contrato. El rol incluye beneficios como fondo mutual, pago bisemanal y acceso a doctor de empresa, sin detallar condiciones adicionales vinculadas a jornada o periodo de prueba en la contratación.

La Asociación Solidarista de Empleados de la Caja Costarricense de Seguro Social administra ahorros, otorga créditos, gestiona tarjetas de débito y distribuye excedentes anuales generados por sus inversiones. (Cortesía de Aseccss)

Otra vacante corresponde a Asistente de Tesorería, en modalidad híbrida en San José, Avenida Segunda, orientada a la gestión de movimientos bancarios, control de pagos, custodia de valores y seguimiento de procesos financieros internos.

Requiere estudios avanzados en Contabilidad o Administración, experiencia de uno a tres años, dominio del ciclo de cheques, uso del Sistema Nacional de Pagos Electrónicos (Sinpe) y manejo de efectivo, en funciones vinculadas con operaciones financieras dentro de entornos organizacionales.

La publicación no especifica salario, horario ni tipo de contrato. Tampoco detalla la distribución de días presenciales o remotos dentro de la modalidad híbrida ni condiciones relacionadas con jornada laboral o formalización contractual.

Se incluye también el cargo de Analista de Datos, bajo modalidad híbrida en San José, con responsabilidad de procesar bases de datos, generar reportes estratégicos y apoyar decisiones institucionales mediante herramientas de inteligencia de negocios.

El perfil solicitado incluye formación en Ingeniería Industrial, Estadística, Sistemas o Economía; técnico en datos y experiencia de tres a cinco años en análisis de información, con beneficios como seguro médico y programas de ahorro, según lo indicado.

La publicación no especifica salario, horario ni tipo de contrato. No se detallan condiciones sobre días laborales, esquema híbrido específico ni duración del vínculo contractual ofrecido en esta oportunidad disponible para profesionales.

También se habilitó la posición Ejecutivo de Servicio Móvil, presencial en San José con desplazamiento nacional, enfocada en asesoría crediticia, promoción de servicios financieros y atención directa a asociados en distintas ubicaciones del país.

Solicita estudios avanzados en Administración de Empresas, vehículo propio, licencia B1 y experiencia de uno a tres años en análisis de créditos o servicios financieros, con funciones vinculadas a atención, evaluación y gestión de productos crediticios.

La publicación no especifica salario, horario ni tipo de contrato. No se detallan viáticos por transporte ni condiciones de jornada, pese a requerir movilidad constante dentro del territorio nacional para cumplir funciones asignadas.

Las personas interesadas pueden consultar las vacantes disponibles mediante el enlace oficial https://heyharvie.com/jobs-organization/aseccss-pub.

El proceso de aplicación inicia al ingresar a la plataforma oficial, luego presionar el botón "Aplicar al puesto“, completar datos personales como nombre, teléfono y país, cargar el currículum, aceptar términos y confirmar el envío final del formulario.

La organización indica que el seguimiento del proceso se realiza por correo electrónico, canal mediante el cual se notifican avances, entrevistas o solicitudes adicionales relacionadas con cada una de las vacantes publicadas.