Automercado busca personal: vea cúales son las vacantes disponibles

Auto Mercado habilitó 23 vacantes en Costa Rica para tiendas, planta de producción y Auto en Línea. Hay puestos operativos, panadería, atención al cliente, logística y choferes en varias zonas.

Por Alonso Ramírez

Auto Mercado habilitó 23 vacantes en distintas zonas del país en la última semana, con puestos en supermercados, plantas de producción y el servicio Auto en Línea. Las posiciones están distribuidas en San José, Heredia, Alajuela y Puntarenas, y la mayoría son presenciales, con jornadas completas y horarios rotativos.








