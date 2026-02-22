Automercado busca personal: vea cúales son las vacantes disponibles

Auto Mercado habilitó 23 vacantes en distintas zonas del país en la última semana, con puestos en supermercados, plantas de producción y el servicio Auto en Línea. Las posiciones están distribuidas en San José, Heredia, Alajuela y Puntarenas, y la mayoría son presenciales, con jornadas completas y horarios rotativos.

Las oportunidades incluyen cargos operativos, de atención al cliente, panadería, logística y transporte.

Puestos en planta y producción

En la División Industrial La Valencia, en Santo Domingo de Heredia, se abrió una vacante para Operario I — Empaque Congelados, con contrato indefinido y jornada completa. El puesto requiere tercer año de secundaria aprobado, experiencia mínima de seis meses y carné de manipulación de alimentos. Las funciones incluyen limpieza bajo estándares de inocuidad, ensamble de productos y control de calidad.

También hay vacantes de Auxiliar de Planta en Guácima (Alajuela), San José Centro, Herradura (Garabito) y Escazú. Estas posiciones contemplan empacar y trasladar productos, apoyo a cajas, organización de inventarios y cumplimiento de normas de higiene. En la mayoría se solicita tercer año de secundaria y experiencia mínima de seis meses.

Vacantes en panadería

La empresa busca Panadero en Escazú y Panadero/a en Santa Ana (Lindora), este último con contrato indefinido.

Los puestos implican la elaboración de panes, control de inventarios, abastecimiento de urnas y atención al cliente. Se requiere secundaria completa o tercer año aprobado, experiencia en panadería y disponibilidad para turnos rotativos. En algunos casos es indispensable el carné de manipulación de alimentos vigente.

Atención al cliente y piso de ventas

Hay múltiples vacantes para Gondoleros, Colaborador Integral, Auxiliar Vindi, Auxiliar de Embutidos y Quesos y Cajero.

Las plazas están disponibles en San José Centro, Guayabos, Escazú, Guachipelín, San Francisco de Heredia, Herradura y otras localidades.

Entre las funciones están reabastecer y rotar mercadería, atención al cliente, facturación y cobro, control de calidad de productos y mantenimiento del orden en góndolas y urnas.

En la mayoría de los casos se solicita tercer año de secundaria, experiencia mínima de seis meses y disponibilidad para horarios rotativos, fines de semana y feriados. Algunas posiciones exigen carné de manipulación de alimentos vigente.

Servicio Auto en Línea y choferes

El servicio Auto en Línea tiene vacantes para Chofer con licencia A2 en Escazú, Guachipelín, Santa Ana, Río Oro y Alajuela, así como un puesto de Chofer licencia B1 para zonas como Plaza Mayor.

Las funciones incluyen alistar y distribuir pedidos en motocicleta o vehículo, cumplir rutas programadas y gestionar horarios.

Se requiere tercer año de secundaria, licencia vigente (A2 o B1 según el puesto), certificado de infracciones COSEVI y disponibilidad para horarios rotativos.

Además, se abrió una plaza de Alistador (Auto en Línea) en Plaza Bratsi, Heredia, para preparar y empacar productos solicitados por clientes mediante la plataforma electrónica.

Convocatoria múltiple en Herradura

Auto Mercado también lanzó una convocatoria múltiple para su sede en Herradura, Puntarenas. Las posiciones disponibles incluyen cajeros, auxiliares de planta, auxiliares de carnicería, panaderos, gondoleros, auxiliares de embutidos y quesos, auxiliares de limpieza y vigilantes.

En estos casos se solicita primaria aprobada, disponibilidad de horarios y residir cerca de la zona de trabajo.

Otras vacantes

Entre las plazas adicionales se encuentra un Auxiliar de Limpieza en Yoses (Montes de Oca), con contrato indefinido y jornada completa, y un Auxiliar de Embutidos y Quesos en San José.

Las personas interesadas deben cumplir con los requisitos específicos de cada puesto, especialmente en cuanto a experiencia, disponibilidad horaria y certificaciones como el carné de manipulación de alimentos o licencias de conducir vigentes.

La postulación se realiza a través del portal oficial de empleo de la empresa, donde se detalla cada vacante y su ubicación específica.