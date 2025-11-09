BAC Costa Rica abre nuevos puestos de empleo: vea los 7 perfiles requeridos (incluye dos subgerentes)

BAC Costa Rica anunció en los últimos días la apertura de diversas plazas de empleo vacantes para sus operaciones.

Los puestos cubren áreas especializadas en riesgo, tecnología, privacidad de datos, canales comerciales y mercadeo.

Las oportunidades están dirigidas a profesionales con formación universitaria y experiencia específica en el sector financiero y tecnológico. A continuación, se detallan los perfiles anunciados:

Plazas en Riesgo y Modelos (Publicadas el 05/11/2025)

1. Subgerente Riesgo Modelo

Propósito: Liderar la gestión integral del riesgo modelo en el Grupo Financiero, asegurando que los modelos cumplan con estándares de calidad, desempeño y gobernanza.

Requisitos Clave:

Licenciatura concluida en Estadística, Matemáticas, Ciencias Económicas, Ciencias Actuariales o Ciencias de datos.



Experiencia en desarrollo y validación de modelos financieros y de riesgo.



Experiencia en el sector financiero, gestión de riesgo y administración de personal.



Manejo avanzado de Microsoft Office y herramientas de programación (R, Python, SAS, SQL).



Conocimiento en IA y gobernanza de modelos.

2. Especialista I Validación de Modelos

Propósito: Evaluar de forma independiente la solidez metodológica, calidad de datos, desempeño y gobernanza de los modelos de la organización.

Requisitos Clave:

Bachillerato concluido en Estadística, Matemáticas, Ciencias Económicas, Ciencias Actuariales o Ciencias de datos.



Experiencia en metodologías de modelización (regresión, árboles de decisión, simulaciones, etc.) y evaluación de desempeño de modelos.



Experiencia en programación y manejo de datos (R, Python, SAS, SQL).



Conocimiento de modelos financieros, ciclo de vida de modelos, IA y Machine Learning.



Microsoft Office avanzado.

Plazas en Tecnología y Canales (Publicadas el 04/11/2025)

3. Líder de Entrega de Valor - LATAM

Propósito: Gestionar el valor de los proyectos de tecnología estratégicos, desde la planeación y priorización hasta la medición de beneficios post implementación.

Requisitos Clave:

Bachiller en Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial, Administración o Ciencias de la Computación. (Maestría deseable).



Más de 5 años de experiencia en proyectos multi área y participación en foros ejecutivos.



Conocimiento en MS Power BI (básico/intermedio), OKRs, KPIs y evaluaciones financieras (ROI, VAN, TIR).



Certificación en gestión de proyectos ágiles (Product Owner o Scrum Master).



Uso de herramientas como Jira o Azure Board.



Nivel de inglés intermedio (B2).

Modalidad: Híbrida (Ubicación: Calle Blancos / Plaza Roble).

4. Subgerente Sr Canales Comerciales

Propósito: Liderar el diseño y ejecución de la estrategia y la vinculación de clientes personales transversalmente en los Canales BAC.

Requisitos Clave:

Licenciatura en Administración de Empresas o afines.



Al menos 3 años liderando equipos, coliderando canales masivos y estrategias digitales, y en adquisición de clientes de alto valor.



5 años en implementación de planes de acción para productividad de venta.



Conocimiento en planeamiento estratégico, productos bancarios de personas y segmentación de clientes.

Modalidad: Híbrida (Ubicación: Calle Blancos).

Plazas en Privacidad y Mercadeo (Publicadas el 03/11/2025)

5. Líder Organizativo Privacidad - LATAM

Propósito: Brindar apoyo estratégico a la Oficina de Privacidad en la implementación de iniciativas que aseguren el cumplimiento normativo en materia de privacidad.

Requisitos Clave:

Bachillerato en Ingeniería de Sistemas, Administración, Derecho o afín.



3 a 4 años de experiencia en cumplimiento regulatorio en materia de privacidad y tratamiento de datos.



Conocimiento en ISO 27701, ISO 27001, GDPR y leyes de protección de datos centroamericanas.



(Deseable) Certificaciones en privacidad (CDPSE, CIPP, CIPM, etc.).

Modalidad: Híbrida (Ubicación: Calle Blancos / Plaza Roble).

6. Líder Técnico Privacidad - LATAM

Propósito: Brindar soporte técnico especializado a la Oficina de Privacidad, asegurando la implementación de controles técnicos para el cumplimiento normativo.

Requisitos Clave:

Bachillerato en Ingeniería de Sistemas, Ingeniería del Software, Telemática o afín.



1 a 3 años de experiencia en informática, medidas técnicas (cifrado, autenticación, minimización de datos) y tecnologías PETs.



Conocimiento en tecnologías de rastreo (cookies), privacidad por diseño y plataformas como OneTrust o BigID.



(Deseable) Certificación CDPSE o similar.

Modalidad: Híbrida (Ubicación: Calle Blancos / Plaza Roble).

7. Especialista de Medios Masivos (Temporal)

Propósito: Coordinar los procesos de medios electrónicos, envíos masivos y publicación en Web, mediante el uso de herramientas de marketing digital.

Requisitos Clave:

Bachillerato universitario en Mercadeo, Publicidad, Relaciones Públicas o afín.



Experiencia en programación Web (HTML) y conocimiento en journey de campañas digitales.



Conocimiento de metodologías ágiles, paquetes de Adobe (Dreamweaver, Photoshop, Illustrator) y análisis de datos (Power BI, Google Analytics).

Modalidad: Híbrida (Ubicación: Plaza Roble).

Observación: Se trata de un contrato temporal por 6 meses.

Beneficios y Cultura

En todas las convocatorias, la entidad financiera destaca su enfoque de “Triple Valor Positivo” (económico, social y ambiental) y la promoción de una cultura laboral inclusiva y diversa.

Entre los beneficios ofrecidos a sus colaboradores, BAC enumera:

Seguro médico privado.

Asociación Solidarista.

Días libres adicionales y tiempo personal.

Condiciones especiales en productos y servicios financieros.

Convenios con universidades, gimnasios y centros de salud.

Voluntariado profesional.

Los interesados en aplicar a estas posiciones deben ingresar al portal de empleos de la entidad para registrar su perfil y adjuntar su currículum vitae actualizado.

