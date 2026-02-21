BAC habilita nuevas vacantes: vea cuáles son y cómo aplicar

BAC Credomatic abrió siete nuevas oportunidades laborales en Costa Rica en áreas como presupuesto, crédito corporativo, auditoría, tecnología y gestión comercial. Las plazas combinan modalidad híbrida y presencial, según el puesto, y están dirigidas a perfiles con formación universitaria en finanzas, economía, administración, contabilidad e ingeniería.

22/01/2026 Rotonda de La Bandera. Sucursal del BAC Credomatic. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

A continuación, el detalle de las vacantes disponibles:

Analista de presupuesto – LATAM

La persona seleccionada deberá supervisar, planificar y controlar el análisis presupuestario de la Vicepresidencia de Operaciones, asegurando el apego a la inversión de las cuentas contables y brindando soporte financiero para la toma de decisiones.

Entre sus funciones se encuentran la elaboración y revisión del presupuesto corporativo anual y semianual, el análisis de conciliaciones bancarias, la automatización de métricas con herramientas como Power BI y Alteryx y el seguimiento mensual de resultados frente a compromisos presupuestados.

Se requiere bachillerato en Finanzas, Economía, Contabilidad o carrera afín y entre uno y tres años de experiencia en monitoreo presupuestario y análisis de costo-beneficio. También se solicita conocimiento en Power BI y metodologías ágiles.

Analista III crédito corp. Guanacaste

Este puesto está enfocado en la toma de decisiones estratégicas de crédito mediante el análisis de información financiera, comercial e industrial, así como el seguimiento de la cartera de clientes.

La persona deberá analizar estados financieros, investigar la posición competitiva de los negocios y preparar recomendaciones integrales considerando la capacidad de pago y el contexto económico.

Se solicita bachillerato universitario en Economía, Contabilidad o Administración, al menos dos años de experiencia en análisis de estados financieros y procesos crediticios, así como inglés intermedio. La modalidad es híbrida, con oficina en el Hub Guanacaste, en Liberia, y disponibilidad para trasladarse al menos dos veces al mes.

Persona encargada de ajustes y reclamos

La posición tiene como objetivo gestionar los procesos relacionados con pagos del Sistema Banca Desarrollo y validar su correcta aplicación en el sistema AS400.

Entre sus responsabilidades están la resolución de gestiones ingresadas por Siebel o correo electrónico, la atención de quejas de comercios afiliados y la aplicación de ajustes de débito y crédito.

Se requiere ser estudiante universitario activo en Ciencias Económicas, Ingenierías o carrera afín, contar con al menos un año de experiencia en atención remota y manejo intermedio de Excel (se aplicará prueba técnica).

Incident administrator

La persona seleccionada deberá velar por la correcta ejecución del proceso integral de incidentes en servicios críticos del banco, en coordinación con áreas operativas de tecnología.

El cargo implica gestionar reportes, documentar incidentes, asegurar el cumplimiento de indicadores y atender auditorías internas.

Se solicita ser estudiante universitario en Ingeniería en Sistemas o disciplina afín, experiencia en identificación y escalación de impedimentos y conocimiento deseable en COBIT, ITIL y ServiceNow.

Senior auditor – Latam

Esta posición apoyará la ejecución de auditorías internas, la preparación de informes y la identificación de riesgos.

Entre sus funciones están la ejecución de visitas de auditoría, la elaboración de informes finales y la colaboración en presentaciones gerenciales.

Se requiere licenciatura en Administración de Empresas, Economía, Contabilidad, Ingeniería Industrial o carrera afín, así como más de tres años de experiencia en auditoría basada en riesgos en entidades financieras o firmas externas. La modalidad es híbrida, con presencia mínima de tres veces por semana en Plaza Roble, Escazú, y disponibilidad para viajar según necesidad del negocio.

Persona ejecutiva de canales corresponsales

El puesto busca desarrollar el portafolio de comercios afiliados a la Red de Comercios Corresponsales y aumentar el nivel transaccional del canal.

Se solicita bachiller en Educación Media con al menos 30% de carrera universitaria avanzada en Administración o Ingeniería Industrial, experiencia mínima de dos años en ventas y licencia B1 vigente con vehículo propio.

Persona ejecutiva de soporte comercial

Esta posición brindará soporte operativo en las ventas del ejecutivo comercial, gestionando la formalización de créditos y asegurando el cumplimiento de políticas y regulaciones.

Se requiere bachillerato de secundaria concluido, experiencia mínima de un año en servicio al cliente con atención remota y manejo intermedio de Excel.

¿Cómo aplicar?

Las personas interesadas pueden postularse mediante la plataforma Talento360 de BAC Credomatic, donde deberán crear su perfil y adjuntar el currículum actualizado.