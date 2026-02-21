Empleo Costa Rica

BAC habilita nuevas vacantes: vea cuáles son y cómo aplicar

BAC Credomatic habilitó siete nuevas oportunidades laborales en Costa Rica en áreas como presupuesto, crédito corporativo, auditoría y tecnología. Conozca los requisitos y cómo postularse.

Por Redacción EF

BAC Credomatic abrió siete nuevas oportunidades laborales en Costa Rica en áreas como presupuesto, crédito corporativo, auditoría, tecnología y gestión comercial. Las plazas combinan modalidad híbrida y presencial, según el puesto, y están dirigidas a perfiles con formación universitaria en finanzas, economía, administración, contabilidad e ingeniería.








