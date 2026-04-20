Empleo Costa Rica

Banco Nacional abre vacante de alta dirección; vea el empleo que tiene abierto

EscucharEscuchar
Por Redacción EF

BN Valores, subsidiaria del Banco Nacional y entidad estratégica en el mercado de valores costarricense, tiene abierto un proceso de reclutamiento para ocupar su Gerencia General.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
empleoBanco Nacional
Redacción EF

Redacción EF

Los artículos con la firma "Redacción EF" son elaborados por periodistas de nuestro equipo editorial bajo la supervisión de editores de las secciones correspondientes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.