Banco Nacional abre vacante de alta dirección; vea el empleo que tiene abierto

BN Valores, subsidiaria del Banco Nacional y entidad estratégica en el mercado de valores costarricense, tiene abierto un proceso de reclutamiento para ocupar su Gerencia General.

La organización busca un perfil capaz de liderar la toma de decisiones clave, impulsar la innovación y fomentar el crecimiento sostenible del negocio con un alto impacto a nivel nacional.

Perfil académico y requisitos legales

Los aspirantes al cargo deben cumplir con una serie de criterios académicos y normativos rigurosos:

Formación: Licenciatura en Ciencias Económicas, Ingeniería o Derecho. Se valorará preferiblemente el grado de Maestría.

Idiomas: Manejo avanzado del idioma inglés.

Colegiatura: Incorporación vigente al colegio profesional respectivo.

Normativa: Cumplir con los requisitos del acuerdo CONASSIF 15-22.

Certificaciones adicionales: Se dará prioridad a candidatos con la credencial CFA® (o niveles aprobados), formación en mercados internacionales, derivados financieros o acreditación como corredor de bolsa.

BN Valores, subsidiaria del Banco Nacional y entidad estratégica en el mercado de valores costarricense, tiene abierto un proceso de reclutamiento para ocupar su Gerencia General. (JOHN DURAN)

Experiencia profesional e

La entidad requiere de una trayectoria comprobada en niveles de toma de decisiones:

Alta Gerencia: Mínimo de cinco años (dentro de los últimos diez) en puestos de Alta Gerencia, Dirección o niveles inmediatamente inferiores en instituciones nacionales o internacionales.

Sector Financiero: Experiencia sólida en gestión comercial o procesos operativos en entidades supervisadas por entes reguladores.

Especialización: Preferiblemente con experiencia previa en el sector bursátil, gestión de activos y relación directa con organismos reguladores.

Conocimientos técnicos estratégicos

El nuevo Gerente General deberá demostrar dominio en áreas críticas para la operación bursátil y pública, tales como:

Operación del Sistema Financiero Nacional e Internacional.

Marco legal, reglamentario y normativo del sistema financiero (público y privado).

Planeación estratégica, gestión de riesgos y dirección de proyectos.

Contratación administrativa y administración pública.

Gestión de activos, puestos de bolsa y conocimientos en fondos de inversión o pensiones.

Competencias y habilidades blandas

Más allá de la experiencia técnica, BN Valores enfatiza la necesidad de un liderazgo integral que incluya visión estratégica, pensamiento crítico y analítico, y una marcada orientación a resultados.

Asimismo, se busca un perfil con alta capacidad de innovación, habilidad para identificar oportunidades de negocio y sensibilidad social.

El proceso de aplicación se realiza a través de este formulario digital, el cual permite completar la información y conocer el detalle completo de las funciones del cargo: