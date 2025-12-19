Banco Nacional busca este perfil profesional para área administrativa: así puede aplicar al concurso

El sector financiero costarricense mantiene un dinamismo constante en la búsqueda de perfiles especializados para fortalecer sus estructuras operativas y estratégicas.

La gestión eficiente de los recursos financieros en las subsidiarias de la banca pública requiere de profesionales con capacidad de análisis y toma de decisiones basadas en datos sólidos. Estos puestos son fundamentales para garantizar la transparencia y la agilidad en los procesos internos de las organizaciones vinculadas al conglomerado financiero.

Y los procesos de selección se rigen por requisitos técnicos y legales estrictos que buscan asegurar la idoneidad de los candidatos en cargos de alta responsabilidad.

El Banco Nacional anunció el inicio de un proceso de reclutamiento para cubrir una vacante estratégica para una de sus subsidiarias. La convocatoria está dirigida a personas interesadas en liderar la gestión de recursos institucionales y la planificación eficiente de la entidad.

La plaza disponible corresponde al cargo de jefatura administrativa financiera. Según el cartel del concurso, la persona seleccionada deberá encargarse de impulsar decisiones estratégicas y gestionar los recursos financieros de la subsidiaria.

El plazo para enviar sus atestados vence este domingo 21. (JOHN DURAN/John Durán)

Requisitos y proceso de postulación

Para participar en este concurso, el aspirante debe poseer el grado académico de licenciatura en Administración de Empresas, Contaduría, Economía o cualquier otra carrera afín a las Ciencias Económicas. Asimismo, es un requisito legal indispensable estar incorporado y al día con el colegio profesional respectivo.

En cuanto a la trayectoria profesional, la institución solicita una experiencia mínima comprobada de tres años en labores relacionadas con el desempeño del cargo.

Dentro de las habilidades técnicas indispensables se encuentran la planificación estratégica con enfoque financiero y el manejo avanzado de herramientas digitales para el análisis contable. También se valorará el conocimiento en normativa bancaria, Ley General de la Administración Pública y la Ley de Contratación Administrativa.

Es importante señalar que la oferta publicada por la entidad no especifica el monto del salario que se pagará por la posición, así como tampoco detalla el tipo de contrato o la jornada laboral específica. Estos detalles deben ser aclarados por la institución en etapas avanzadas del proceso de selección.

Las personas interesadas deben enviar su currículo actualizado al correo electrónico talentoBNCE@bncr.fi.cr. En el asunto del mensaje se debe indicar textualmente: “Jefatura Administrativa Financiera”.

El plazo para la recepción de documentos es corto, ya que la fecha límite establecida es este domingo 21 de diciembre de 2025. La institución aclaró que solamente se contactará a las personas que cumplan con la totalidad de los requisitos técnicos y legales mencionados.