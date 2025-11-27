Banco Nacional de Costa Rica abre concurso para contratar encargado de contratación pública: vea aquí los requisitos

El Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) anunció la apertura de un proceso de reclutamiento para llenar la vacante de Encargado(a) de Contratación Pública.

La institución busca un profesional que lidere los procesos de abastecimiento institucional, garantizando una gestión transparente, eficiente y apegada a la normativa legal vigente.

El propósito central del puesto consiste en analizar, gestionar y coordinar la contratación de bienes, servicios, arrendamientos y derechos de uso en precario.

Estas funciones abarcan desde la etapa de planificación hasta la definición de especificaciones técnicas, en trabajo conjunto con las áreas involucradas del banco.

Perfil profesional requerido

Para postularse a esta posición, los interesados deben cumplir obligatoriamente con los siguientes requisitos académicos y legales:

Formación: Licenciatura o posgrado en Ciencias Económicas.

Licenciatura o posgrado en Ciencias Económicas. Colegiatura: Estar debidamente incorporado al colegio profesional respectivo.

Estar debidamente incorporado al colegio profesional respectivo. Experiencia: Mínimo 2 años en roles similares.

Conocimientos técnicos indispensables

La entidad financiera enfatiza que los candidatos deben poseer dominio comprobable en las siguientes áreas:

Ley de Contratación Administrativa y su reglamento.

SIPRO.

Redacción de informes técnicos.

Manejo de herramientas de ofimática (Excel, Word) y ambiente Windows.

Adicionalmente, se valorará como un aspecto deseable que el postulante tenga experiencia en la gestión de metas e indicadores, así como conocimientos en aplicaciones informáticas comerciales y bancarias.

¿Cómo concursar?

Las personas que cumplan con el perfil solicitado deben enviar su currículum vítae (CV) a la dirección de correo electrónico: talentoBNCE@bncr.fi.cr.

Es necesario indicar en el asunto del correo: Encargado de Contratación Pública.

El Banco Nacional aclaró que solamente se contactará a las personas que cumplan con la totalidad de los requisitos establecidos. La fecha límite para la recepción de atestados es el próximo 1 de diciembre de 2025.