Banco Nacional de Costa Rica ofrece empleo; vea aquí cómo concursar por el puesto

El Banco Nacional de Costa Rica abrió un proceso de contratación para llenar una plaza vacante de empleo.

El objetivo es llenar la vacante de Ejecutivo de Sostenibilidad. La institución financiera busca un profesional encargado de diseñar y ejecutar los planes estratégicos que den soporte al Modelo de Sostenibilidad del conglomerado.

Las personas interesadas en participar en el concurso tienen tiempo límite hasta este 30 de noviembre de 2025 a las 23:59 horas.

A continuación, se detallan los requisitos académicos, la experiencia necesaria y los pasos para aplicar a esta posición (Identificación de puesto: 2074).

El Banco Nacional abrió un proceso de contratación para llenar una plaza vacante de empleo. (JOHN DURAN)

Requisitos y perfil profesional

Para postularse, el candidato debe contar con una Licenciatura Universitaria en alguna de las siguientes carreras:

Comunicación Colectiva

Sociología

Ingeniería en Producción Industrial

Ciencias Económicas

Desarrollo Sostenible

Gestión Ambiental

Es indispensable estar incorporado al Colegio Profesional respectivo. Además, se requiere una experiencia mínima de 5 años en la gestión, planeación y ejecución de estrategias de sostenibilidad. Aunque no es excluyente, la entidad indica que es preferible contar con experiencia en banca.

Formación complementaria

El puesto demanda conocimientos técnicos específicos. Los postulantes deben haber aprobado cursos o tener formación en:

Responsabilidad Social y Sostenibilidad.

Norma ISO 26000.

Finanzas Sostenibles.

Global Reporting Initiative (GRI).

Normativa bancaria y leyes conexas.

Ofimática (dominio de Excel, Word y ambiente Windows).

Funciones y condiciones laborales

La persona seleccionada trabajará a tiempo completo y su base estará ubicada en San José (Avenida 1 y 3, Calles 2 y 4). Entre sus responsabilidades principales destacan el monitoreo de indicadores, la asesoría a diversas dependencias del banco, el diseño de estrategias de relacionamiento con públicos de interés y la elaboración de informes de sostenibilidad bajo metodología GRI.

Condiciones del puesto:

Disponibilidad para laborar fuera de la jornada ordinaria.

Disponibilidad de traslado temporal a diferentes oficinas y desplazamiento a cualquier lugar del país según la necesidad del negocio.

Aprobación de pruebas de idoneidad ante la Dirección de Desarrollo Humano.

El Banco ofrece beneficios como servicios de apoyo a la salud, acceso a la Asociación Solidarista y programas de bienestar integral.

¿Cómo concursar?

El proceso de reclutamiento se cierra el 30 de noviembre de 2025.

Para aplicar, los interesados deben buscar la posición identificada con el número 2074 en el portal de empleo de la institución y completar la solicitud antes de la hora límite establecida.