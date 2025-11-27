Empleo Costa Rica

Banco Nacional de Costa Rica ofrece empleo; vea aquí cómo concursar por el puesto

EscucharEscuchar
Por Redacción EF

El Banco Nacional de Costa Rica abrió un proceso de contratación para llenar una plaza vacante de empleo.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
empleoBNCR
Redacción EF

Redacción EF

Los artículos con la firma "Redacción EF" son elaborados por periodistas de nuestro equipo editorial bajo la supervisión de editores de las secciones correspondientes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.