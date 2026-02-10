Banco Nacional ofrece nueva plaza de empleo público; conozca los detalles

El Banco Nacional (BN) anunció la apertura de un proceso de reclutamiento para una plaza de empleo público.

La posición es de Líder de Infraestructura y Compras. Esta vacante busca un perfil profesional capaz de asumir la gestión integral de los activos, procesos de contratación y la infraestructura física de la organización, asegurando siempre el cumplimiento normativo y la eficiencia operativa.

Responsabilidades del puesto

Quien asuma este rol tendrá bajo su responsabilidad la dirección de equipos multidisciplinarios y la ejecución de tareas estratégicas, entre las que destacan:

Gestión de Contratación: Liderar procesos de contratación pública y administración contractual bajo altos estándares de control.

Infraestructura: Dirigir proyectos de construcción, remodelación y equipamiento, integrando criterios de sostenibilidad y gestión ambiental.

Relacionamiento: Negociar con proveedores estratégicos y mantener la comunicación con entes reguladores y fiscalizadores.

Control Interno: Velar por el uso correcto de los sistemas corporativos de inventarios, activos, compras y proyectos.

Requisitos indispensables

La entidad ha definido criterios estrictos para los aspirantes, enfocados en la experiencia técnica y el liderazgo:

Experiencia: Mínimo 5 años (dentro de los últimos 10) liderando equipos en funciones afines a infraestructura, activos o contratación.

Formación Académica: Licenciatura en Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial, Arquitectura o Ciencias Económicas.

Licenciatura en . Colegiatura: Es obligatorio estar incorporado al colegio profesional respectivo.

Plus profesional: Se valorará positivamente que los candidatos cuenten con maestría o certificaciones en Gestión de Proyectos, Compras Públicas, Sostenibilidad o Gestión de Activos.

Condiciones y beneficios

El puesto requiere disponibilidad para laborar fuera de la jornada ordinaria cuando la operación lo demande, así como disposición para desplazarse a diferentes zonas del país. Asimismo, el BN enfatiza el compromiso ineludible con el manejo confidencial de la información institucional.

¿Cómo postularse?

Los profesionales interesados en participar en este concurso público deben completar el formulario digital disponible en el siguiente enlace: Formulario de Postulación BN.

La fecha límite para la recepción de documentos y candidaturas es el próximo 13 de febrero de 2026.