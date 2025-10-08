Boston Scientific busca personal: estas son las vacantes disponibles y el proceso para postularse

Boston Scientific, empresa multinacional dedicada al desarrollo y fabricación de dispositivos médicos, anunció la apertura de nuevas vacantes en sus sedes ubicadas en Coyol, Heredia y AFZ (Zona Franca América).

La compañía, reconocida por su aporte al sector de dispositivos médicos en Costa Rica, continúa fortaleciendo su operación con la incorporación de nuevos perfiles en áreas técnicas, científicas y administrativas.

Boston Scientific anunció nuevas vacantes en sus plantas de Coyol, Heredia y Zona Franca América. La empresa busca profesionales en ingeniería, análisis financiero y desarrollo de software. (Shutterstock/Shutterstock)

Las posiciones están orientadas a profesionales con experiencia en ingeniería, análisis financiero, desarrollo de software y evaluación clínica.

En AFZ, la empresa busca talento para los siguientes puestos:

Sr. Financial Analyst (código 609009)

(código 609009) Data Engineer III (código 614387)

(código 614387) DevOps Engineer II (código 614901)

(código 614901) Software Development Engineer in Test (código 615258)

(código 615258) Associate Manager Clinical Evaluation Scientist (código 614635)

En Heredia, las oportunidades disponibles corresponden a:

Sr. R&D Engineer (código 614704)

(código 614704) Manufacturing Engineer III (código 615338)

Por su parte y en la planta de Coyol, una de las más grandes de la compañía en el país, la empresa cuenta con una vacante en el área de Manufacturing Engineering (código 615054).

Boston Scientific destacó que su propósito es “avanzar la ciencia en pro de la vida” y que su crecimiento en Costa Rica refleja el "compromiso con la innovación y el desarrollo de soluciones médicas que impactan positivamente a pacientes en todo el mundo".

Las personas interesadas en formar parte de la organización pueden conocer los requisitos específicos de cada puesto y aplicar directamente a través del sitio oficial de empleo de la compañía.

Con más de 20 años de presencia en el país, Boston Scientific mantiene una de las operaciones más robustas del sector de ciencias de la vida, con la generación constante de oportunidades de empleo especializado.