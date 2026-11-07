¿Busca empleo en el sector público con salario de más de ¢2,3 millones y plaza en propiedad? Esta reconocida institución abrió nuevo concurso

Una entidad pública en Costa Rica habilitó un concurso externo para incorporar a una persona profesional a su planilla permanente, bajo la figura de nombramiento en propiedad. La vacante ofrece una remuneración mensual que supera los ¢2,3 millones y contempla la posibilidad de acceder a esquemas de teletrabajo parcial una vez superado el periodo de prueba de rigor.

Vacante de coordinación en el INEC

La convocatoria laboral corresponde al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Mediante el concurso externo N.º 230-2026, la institución busca llenar la plaza 1-0106 de coordinador de Comunicación Estratégica y Divulgación Estadística, adscrita al Área de Servicios de Información y Divulgación Estadística (Aside).

El nombramiento es en propiedad, sujeto a la aprobación del periodo de prueba institucional. La jornada contempla trabajo presencial con la posibilidad de optar por una modalidad híbrida de teletrabajo parcial, según las características del cargo y los lineamientos internos de la entidad.

Remuneración de hasta ¢2,3 millones al mes

Las condiciones económicas del puesto contemplan dos esquemas salariales, según la trayectoria previa de la persona seleccionada:

Salario global: ¢2.393.108,00 mensuales para quienes ingresen bajo el marco general de la Ley de Empleo Público.

¢2.393.108,00 mensuales para quienes ingresen bajo el marco general de la Ley de Empleo Público. Salario compuesto: ¢986.450,00 mensuales más pluses salariales, aplicable únicamente para personas con continuidad laboral comprobada en el sector público.

Los concursos externos en el sector público permiten a profesionales con experiencia concursar por plazas en propiedad bajo esquemas de salario global. (Shutterstock.com/Shutterstock)

Perfil académico y experiencia solicitada

Para participar en el concurso, el INEC determinó una serie de atestados formativos y de trayectoria laboral:

Formación universitaria: Licenciatura en Administración de Negocios con énfasis en Mercadeo y Publicidad, o Licenciatura en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Mercadeo o Publicidad. Se valorará de forma deseable contar con una maestría en Comunicación Estratégica, Dirección de Comunicación, Administración, Gestión Pública u otra disciplina afín.

Licenciatura en Administración de Negocios con énfasis en Mercadeo y Publicidad, o Licenciatura en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Mercadeo o Publicidad. Se valorará de forma deseable contar con una maestría en Comunicación Estratégica, Dirección de Comunicación, Administración, Gestión Pública u otra disciplina afín. Incorporación gremial: Membresía activa en el colegio profesional respectivo.

Membresía activa en el colegio profesional respectivo. Experiencia profesional: Mínimo 24 meses en labores afines a comunicación estratégica, gestión de crisis y reputación, formulación de campañas de alcance nacional, manejo de indicadores y divulgación de información estadística o técnica compleja. Adicionalmente, se exige al menos 18 meses de experiencia comprobable en supervisión de personal profesional. Es deseable la experiencia directa en oficinas de estadística, el Sistema de Estadística Nacional (SEN), censos o encuestas.

Mínimo 24 meses en labores afines a comunicación estratégica, gestión de crisis y reputación, formulación de campañas de alcance nacional, manejo de indicadores y divulgación de información estadística o técnica compleja. Adicionalmente, se exige al menos 18 meses de experiencia comprobable en supervisión de personal profesional. Es deseable la experiencia directa en oficinas de estadística, el Sistema de Estadística Nacional (SEN), censos o encuestas. Conocimientos técnicos: Dominio avanzado del entorno Microsoft y herramientas de analítica y visualización de datos, manejo intermedio de la suite Adobe Creative Cloud, y uso de herramientas colaborativas y de analítica digital. Se requiere también haber cursado formación en planeamiento estratégico y cursos de actualización profesional.

Proceso de postulación y fecha límite

El periodo de recepción de ofertas permanecerá habilitado del 6 al 22 de noviembre de 2026.

Las personas interesadas en participar deben completar el formulario en línea disponible en la plataforma del INEC. Para solicitar información complementaria sobre el trámite, la Unidad de Recursos Humanos de la entidad atiende consultas en el teléfono 2527-1091.