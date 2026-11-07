Empleo Costa Rica

¿Busca empleo en el sector público con salario de más de ¢2,3 millones y plaza en propiedad? Esta reconocida institución abrió nuevo concurso

Por Redacción EF

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Una entidad pública en Costa Rica habilitó un concurso externo para incorporar a una persona profesional a su planilla permanente, bajo la figura de nombramiento en propiedad. La vacante ofrece una remuneración mensual que supera los ¢2,3 millones y contempla la posibilidad de acceder a esquemas de teletrabajo parcial una vez superado el periodo de prueba de rigor.








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Redacción EF

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