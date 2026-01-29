¿Busca trabajo? El Banco Nacional tiene esta vacante disponible: lea aquí los requisitos y cómo aplicar

La evolución de los modelos de negocio en el sector financiero demanda cada vez más la integración de estrategias basadas en el análisis de datos masivos y la tecnología. Este cambio de paradigma obliga a las instituciones a buscar perfiles que no solo comuniquen, sino que interpreten el comportamiento digital del usuario para la toma de decisiones comerciales.

Bajo esta premisa de modernización corporativa, el Banco Nacional oficializó la apertura de un concurso externo para ocupar la Jefatura de Mercadeo Digital. La entidad busca incorporar un liderazgo técnico capaz de gestionar el posicionamiento de productos y servicios mediante el uso intensivo de tecnologías de información y la mejora de la experiencia del cliente.

El perfil profesional definido en el cartel de contratación exige el grado de licenciatura en carreras como Marketing, Publicidad o Relaciones Públicas. No obstante, la administración admitirá postulantes con grados en Ingeniería de Datos o Administración de Empresas, siempre que acrediten el cumplimiento integral de los requisitos técnicos y competencias descritas para el puesto.

Un criterio excluyente para la admisibilidad de los candidatos es la experiencia mínima de tres años en la dirección de equipos de mercadeo digital. Asimismo, se requiere demostrar competencia en la definición y ejecución de planes estratégicos, asegurando que la gestión impacte directamente los objetivos comerciales y de negocio del banco.

La posición demanda un dominio avanzado de herramientas de análisis web como Google Analytics, Netinsight o WebTrends para medir el rendimiento. Se valora además la tenencia de certificaciones en gestión de redes sociales y la capacidad técnica para realizar investigación de mercados aplicada al desarrollo de nuevos productos y servicios.

Las condiciones laborales estipuladas requieren disponibilidad para desplazarse a cualquier zona del país según la necesidad operativa del negocio. El profesional seleccionado debe tener la posibilidad de laborar fuera de la jornada ordinaria y realizar traslados temporales entre oficinas cuando la dinámica bancaria o los proyectos lo exijan.

Es obligatorio que el ocupante del cargo se someta a la aprobación de pruebas de idoneidad y procesos de formación de la Dirección de Desarrollo Humano. El puesto implica un compromiso estricto con el cumplimiento de horarios y las normas de confidencialidad en el manejo de la información sensible de la institución financiera.

La institución busca impulsar su transformación digital mediante la incorporación de nuevos liderazgos especializados. (Rafael PACHECO GRANADOS)

El proceso de inscripción se gestiona a través de este enlace digital proporcionado por la entidad. Los interesados deben adjuntar una copia de su documento de identificación vigente, su currículum actualizado, las copias de los títulos académicos que respalden el nivel profesional.

Debe asegurarse de incluir la hoja de delincuencia con una fecha de emisión no mayor a tres meses al momento de realizar la postulación digital. La recepción de credenciales y atestados para esta vacante estratégica finalizará de manera definitiva e improrrogable el próximo 1.° de febrero de 2026.