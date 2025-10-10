Empleo Costa Rica

¿Busca trabajo? McDonald’s contratará personal en cuatro restaurantes de Alajuela la próxima semana

Por Mathew Chaves

McDonald’s realizará su Ruta de Empleo en cuatro restaurantes de Alajuela entre el 13 y 16 de octubre. La iniciativa permite a interesados aplicar directamente en los locales participantes.








