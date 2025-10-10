¿Busca trabajo? McDonald’s contratará personal en cuatro restaurantes de Alajuela la próxima semana

McDonald’s realizará su Ruta de Empleo en cuatro restaurantes de Alajuela entre el 13 y 16 de octubre. La iniciativa permite a interesados aplicar directamente en los locales participantes.

“Con la Ruta de Empleo buscamos brindar una opción accesible y cercana, que resulta especialmente valiosa para quienes desean obtener su primer empleo formal”, explicó la gerente de comunicaciones de Arcos Dorados Costa Rica, Marianela Ureña, según un comunicado.

Los restaurantes participantes atenderán candidatos de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. en las siguientes fechas:

Lunes 13 de octubre: McDonald’s Coyol.

Martes 14 de octubre: McDonald’s El Roble.

Miércoles 15 de octubre: McDonald’s City Mall.

Jueves 16 de octubre: McDonald’s Alajuela Centro.

La Ruta de Empleo permite a candidatos completar formularios y entrevistas directamente en los restaurantes.

Los puestos disponibles incluyen “colaboradores”, líderes de experiencia, miembros del equipo de gerencia, técnicos de mantenimiento y personal de jardines y conservación.

Los requisitos para aplicar son: noveno año aprobado, ser mayor de 18 años, disponibilidad para horarios rotativos y disposición para servicio al cliente.

Los interesados deben haber aplicado previamente mediante el enlace disponible en el sitio web de la compañía, presentarse dentro del horario establecido y estar preparados para una entrevista breve o completar un formulario en sitio.

La compañía contratará personal para reforzar equipos durante la temporada de fin de año. Por ende, los interesados deben aclarar durante la entrevista si buscan una posición temporal o permanente.

Los beneficios que ofrece McDonald’s incluyen horarios flexibles, programas de entrenamiento, convenios académicos, descuentos especiales, médico de empresa, programas de bienestar, asociación solidarista y alimentación durante la jornada laboral.

Arcos Dorados opera la franquicia de McDonald’s en 20 países de América Latina y el Caribe y emplean a más de 100.000 personas en la región.