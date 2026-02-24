Cementos Progreso abre 23 plazas laborales en cuatro provincias; así puede aplicar

Cementos Progreso anunció la apertura de 23 nuevas plazas laborales distribuidas en distintas regiones del país, orientadas principalmente a funciones técnicas y operativas relacionadas con transporte y manejo de materiales.

Las vacantes estarán disponibles en San José, Alajuela, Guanacaste y Esterillos, según informó la compañía mediante un comunicado oficial.

Parte de las vacantes anunciadas corresponden a operación de equipo pesado y manejo de concreto premezclado. (Cortesía/Cementos Progreso)

Los puestos forman parte del crecimiento continuo de las operaciones de Cementos Progreso en Costa Rica, mercado al que la empresa ingresó formalmente en 2022 tras una inversión superior a los $300 millones.

Entre las posiciones disponibles se incluyen conductor de mixer, conductor de camión pesado, operador de bomba de concreto, montacarguista, técnico de mantenimiento y laboratorista de concreto.

El conductor de mixer opera camiones especializados utilizados para transportar concreto premezclado desde la planta hasta los proyectos de construcción, mientras que el operador de bomba manipula equipos que permiten trasladar el material hacia estructuras de difícil acceso.

La empresa indicó que parte de las vacantes están abiertas a personas sin experiencia previa, particularmente en puestos asociados a conducción de equipo pesado.

En estos casos, la compañía brindará capacitación técnica y entrenamiento especializado para facilitar la incorporación laboral.

Los requisitos generales incluyen colegio completo, currículum actualizado, copia de cédula y disponibilidad para trabajar turnos rotativos. Para los puestos de transporte pesado se solicita licencia B3 o superior.

El comunicado no detalla los salarios ofrecidos para las posiciones anunciadas.

Según la empresa, los colaboradores tendrán acceso a beneficios como médico de empresa, alimentación y asociación solidarista.

Actualmente, Cementos Progreso genera más de 500 empleos directos y cerca de 1.500 indirectos en Costa Rica, asociados tanto a su operación cementera como a la red de concreto premezclado.

“Estas nuevas plazas no solo representan crecimiento operativo, sino una apuesta por las personas”, afirmó el director ejecutivo de Cementos Progreso Costa Rica, Andrés Bolaños.

La compañía opera una planta principal de cemento en Colorado de Abangares, Guanacaste, además de seis plantas de concreto distribuidas a nivel nacional.

Las personas interesadas pueden enviar su hoja de vida al correo habilitado por la empresa: keyla.ramirez@progreso.com, o comunicarse mediante WhatsApp: 6288 7440.

Cementos Progreso también reiteró que sus procesos de contratación no solicitan contraseñas ni información confidencial, ante el aumento de intentos de estafa vinculados a ofertas laborales.