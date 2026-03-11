Empleo Costa Rica

CNFL abre concurso de empleo público con salario superior a ₡800.000 mediante convocatoria interna y externa

Por Mathew Chaves

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) abrió un concurso para conformar un registro de elegibles en plazas profesionales vinculadas con gestión organizacional, planificación institucional y administración pública.








