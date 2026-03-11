CNFL abre concurso de empleo público con salario superior a ₡800.000 mediante convocatoria interna y externa

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) abrió un concurso para conformar un registro de elegibles en plazas profesionales vinculadas con gestión organizacional, planificación institucional y administración pública.

La convocatoria corresponde al concurso mixto 03-2026, mediante el cual la empresa busca llenar puestos de la clase profesional 3 y, además, crear una base de candidatos para futuras contrataciones dentro de la institución.

El proceso está dirigido a personas con formación en Psicología, Psicología Organizacional, Comportamiento Organizacional, Administración Pública y Planificación Económica y Social, disciplinas asociadas al análisis del funcionamiento interno de las organizaciones y al desarrollo de estrategias institucionales.

Las solicitudes se reciben el 10 y 11 de marzo de 2026, con cierre oficial de inscripciones será a las 4:00 p. m., según la información divulgada por la empresa estatal.

Las personas seleccionadas recibirán un salario base compuesto de ₡857.208 para una jornada de 48 horas semanales, monto que incluye componentes salariales y al que posteriormente se aplican las deducciones de ley.

Además, quienes hayan laborado previamente en instituciones públicas podrían optar por el reconocimiento de anualidades, siempre que presenten la documentación que respalde su experiencia.

Uno de los puestos disponibles corresponde al área de Cultura Organizacional, donde la persona profesional deberá desarrollar iniciativas orientadas a fortalecer el liderazgo institucional y mejorar el clima laboral dentro de la empresa.

Entre las funciones del cargo se incluyen la ejecución de programas de capacitación para jefaturas, el diseño de propuestas estratégicas para mejorar la cultura organizacional y la elaboración de diagnósticos institucionales relacionados con liderazgo y ambiente laboral.

También deberá analizar información organizacional, investigar buenas prácticas empresariales y promover dinámicas de trabajo colaborativo dentro de las diferentes dependencias de la CNFL.

Para optar por este cargo, las personas aspirantes deben cumplir con los requisitos establecidos para la clase Profesional 3.

En cuanto a formación académica, se solicita cumplir con alguna de las siguientes combinaciones:

Bachillerato y maestría en Psicología, Psicología Organizacional o Comportamiento Organizacional, o

en Psicología, Psicología Organizacional o Comportamiento Organizacional, o Licenciatura en Psicología, Psicología Organizacional o Comportamiento Organizacional.

Además, se requiere al menos tres años de experiencia en labores profesionales relacionadas con el área.

Las personas candidatas también deberán estar incorporadas al colegio profesional correspondiente, cuando la normativa lo exija para el ejercicio del grado profesional, y mantener al día el pago de las cuotas colegiales.

La institución valorará conocimientos adicionales relacionados con el desarrollo organizacional y la gestión del talento humano.

Entre los cursos o áreas de capacitación que se ponderarán se encuentran:

Liderazgo

Gestión del talento humano

Trabajo en equipo

Neuroliderazgo

De acuerdo con el cartel del concurso, la capacitación deseable podrá representar hasta un 10% de ponderación dentro del proceso de evaluación.

Este puesto tiene un horario de lunes a viernes de 7:00 a. m. a 4:36 p. m. y se ubica en San José, 50 metros norte del edificio de Radiográfica Costarricense (Racsa).

Las personas aspirantes deberán demostrar la experiencia profesional requerida y aportar certificaciones que respalden la capacitación adicional indicada en el cartel del concurso. (Shutterstock/Shutterstock)

El segundo perfil profesional se ubica en el proceso de planificación y responsabilidad social, donde el trabajo se orienta principalmente al seguimiento del desempeño institucional y a la gestión de sistemas de información estratégica.

En este caso, la persona seleccionada será responsable de administrar el Módulo de Desempeño del Sistema de Información Integrado para la Gestión (SIIG), así como de gestionar permisos de acceso, coordinar mejoras técnicas y atender requerimientos de las distintas direcciones de la institución.

Asimismo, deberá construir y actualizar el Cuadro de Mando Integral, herramienta utilizada para monitorear indicadores estratégicos, metas institucionales y resultados organizacionales.

Entre sus responsabilidades también se encuentra la capacitación de funcionarios en el uso del sistema y la incorporación de nuevos indicadores de desempeño para evaluar la gestión institucional.

En cuanto a formación académica, se solicita cumplir con alguna de las siguientes combinaciones:

Bachillerato y maestría en Administración Pública o Planificación Económica y Social.

en Administración Pública o Planificación Económica y Social. Licenciatura en Administración Pública o Planificación Económica y Social.

Además, las personas candidatas deberán contar con al menos tres años de experiencia en labores profesionales relacionadas con el área.

También se establece como requisito legal la incorporación al colegio profesional correspondiente, cuando la normativa así lo exija para el ejercicio del grado académico o del área profesional, así como mantener al día el pago de las cuotas colegiales.

El cartel del concurso también indica como requisito deseable contar con licencia de conducir tipo B1 vigente o una categoría superior, emitida por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

El concurso establece que las personas candidatas que cuenten con conocimientos o cursos relacionados con el puesto podrán obtener hasta un 10% de ponderación adicional dentro del proceso de evaluación.

Entre las áreas de capacitación que se valorarán se encuentran:

Inglés intermedio

Metodología de Cuadro de Mando Integral ( Balanced Scorecard ).

Gestión por resultados (GPR) en el sector público costarricense.

en el sector público costarricense. Normas de gestión como ISO 9001, ISO 14001 e ISO 31000.

Modelos de gestión de riesgos como COSO ERM.

Auditoría interna de sistemas de gestión.

Sistemas de información institucional o ERP.

Microsoft Excel avanzado , incluyendo tablas dinámicas, modelos de datos y paneles de control.

, incluyendo tablas dinámicas, modelos de datos y paneles de control. Herramientas de Business Intelligence , como Power BI o Tableau.

, como Power BI o Tableau. Análisis de bases de datos para indicadores de desempeño.

Redacción de informes técnicos y ejecutivos.

Comunicación de resultados a Junta Directiva y Gerencia.

Técnicas de facilitación de talleres y sesiones estratégicas.

Metodologías de gestión de proyectos como PMI/PMBOK o enfoques ágiles.

Certificación PMP.

El cartel del concurso establece que únicamente se reconocerán cursos relacionados con la especialidad del puesto y con una duración igual o superior a 12 horas, los cuales deberán acreditarse mediante certificaciones o constancias emitidas por las entidades correspondientes.

El horario de este puesto es de lunes a miércoles de 6:30 a. m. a 4:30 p. m., y jueves y viernes de 6:30 a. m. a 3:30 p. m., con sede en La Uruca, en el Plantel Virilla frente a Ciudad Toyota.

La convocatoria forma parte de los procesos de reclutamiento que realiza la CNFL para cubrir necesidades profesionales en áreas relacionadas con la gestión organizacional y la planificación institucional.

Las personas interesadas deben completar el proceso de inscripción dentro del plazo establecido y cumplir con las etapas de evaluación definidas por la empresa para integrar el registro de elegibles.

Cómo participar

Para participar, las personas aspirantes deben completar el formulario de postulación en línea y adjuntar la documentación solicitada, entre ella los títulos académicos, certificaciones de experiencia profesional, constancias de capacitación y cualquier otro respaldo requerido en el cartel del concurso.

Los documentos deberán presentarse en formato digital, incluyendo las certificaciones que respalden cursos o conocimientos que se pretendan acreditar dentro de la etapa de evaluación.

Las personas interesadas pueden consultar los requisitos completos del concurso en el siguiente enlace:https://bit.ly/CNFLempleosinfo2026-3

Asimismo, la inscripción al proceso de selección se realiza a través del formulario disponible en:https://bit.ly/CNFLempleosprof2026-3