Empleo Costa Rica

Cruz Roja ofrece dos puestos de trabajo, vea si uno puede ser suyo

EscucharEscuchar
Por Redacción EF

La Cruz Roja Costarricense, a través de su Departamento de Talento Humano, anució la apertura de dos puestos de trabajo para fortalecer sus áreas administrativa y de cooperación.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
empleoCruz Roja
Redacción EF

Redacción EF

Los artículos con la firma "Redacción EF" son elaborados por periodistas de nuestro equipo editorial bajo la supervisión de editores de las secciones correspondientes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.