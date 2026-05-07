Cruz Roja ofrece dos puestos de trabajo, vea si uno puede ser suyo

La Cruz Roja Costarricense, a través de su Departamento de Talento Humano, anució la apertura de dos puestos de trabajo para fortalecer sus áreas administrativa y de cooperación.
Las vacantes están disponibles en la Sede Central en Zapote y en la Región de Heredia, con salarios que alcanzan los ₡825.000 mensuales según el perfil.
A continuación, los detalles de cada puesto y los requisitos necesarios para aplicar:
1. Coordinador de Cooperación Nacional (Zapote)
Esta posición se ubica en la Dirección de Cooperación en la Sede Central de Zapote (Concurso N°135-05-2026).
- Propósito: Desarrollar estrategias para la captación de fondos, promoción de ventas de programas y proyectos, y búsqueda de nuevas opciones de negocio para el crecimiento financiero institucional.
- Requisitos académicos: Bachillerato en Administración de Empresas con énfasis en mercadeo, proyectos, finanzas, Ciencias Sociales o Económicas. Poseer una Licenciatura se considera un plus.
- Experiencia: Al menos 2 años en desarrollo de negocios, gestión de proyectos o sector social , y 2 años comprobados en marketing, comunicación o captación de fondos.
- Otros requisitos: Licencia de conducir B1 (indispensable) , manejo de Office y herramientas TIC , y deseable dominio del idioma inglés.
- Condiciones: * Salario bruto: ₡825.000,00.
- Horario: Lunes a viernes de 07:30 a.m. a 05:00 p.m..
- Vigencia: El concurso cierra el sábado 09 de mayo de 2026.
2. Auxiliar Administrativo (Heredia)
La vacante es para laborar en el Comité Auxiliar en Sector 3, Región Heredia (Concurso N°138-05-2026).
- Propósito: Ejecución de labores operativas y administrativas de apoyo, como trámites de correspondencia, gestión de archivos y atención al público.
- Requisitos académicos: Título de bachillerato de secundaria concluido y ser estudiante activo en Administración de Empresas o carrera afín.
- Experiencia: Un año en labores afines al cargo.
- Otros requisitos: Manejo de paquetes Office (Excel, Word, Outlook). Es deseable tener conocimientos en el sistema Softland.
- Condiciones: * Salario bruto: ₡422.000,00.
- Horario: Lunes a viernes de 07:30 a.m. a 05:00 p.m..
- Vigencia: El concurso cierra el domingo 10 de mayo de 2026.
¿Cómo aplicar a estas vacantes?
Para participar en cualquiera de los dos procesos, los interesados deben seguir estrictamente estos pasos:
- Enviar documentación: Hoja de vida actualizada y copia de títulos o certificados al correo reclutamiento@cruzroja.or.cr.
- Asunto del correo: Debe indicar claramente el nombre del puesto al que postula y la ubicación respectiva.
- Formulario obligatorio: Se debe adjuntar el “Formulario Solicitud de Empleo” (disponible en este enlace) firmado de forma digital o manuscrita (no se aceptan firmas en formato de imagen).
- Hoja de delincuencia: Debe presentarse el documento original y actualizado (con no más de 3 meses de emitido).
Nota para personal interno: Los empleados actuales de la institución pueden participar siempre que tengan más de un año en su puesto actual y no cuenten con antecedentes disciplinarios.
La institución aclara que solo se contactará a las personas que cumplan con la totalidad de los requisitos y que envíen la información dentro de los plazos establecidos.