Cruz Roja ofrece dos puestos de trabajo, vea si uno puede ser suyo

La Cruz Roja Costarricense, a través de su Departamento de Talento Humano, anució la apertura de dos puestos de trabajo para fortalecer sus áreas administrativa y de cooperación.

Las vacantes están disponibles en la Sede Central en Zapote y en la Región de Heredia, con salarios que alcanzan los ₡825.000 mensuales según el perfil.

A continuación, los detalles de cada puesto y los requisitos necesarios para aplicar:

1. Coordinador de Cooperación Nacional (Zapote)

Esta posición se ubica en la Dirección de Cooperación en la Sede Central de Zapote (Concurso N°135-05-2026).

Propósito: Desarrollar estrategias para la captación de fondos, promoción de ventas de programas y proyectos, y búsqueda de nuevas opciones de negocio para el crecimiento financiero institucional.

Desarrollar estrategias para la captación de fondos, promoción de ventas de programas y proyectos, y búsqueda de nuevas opciones de negocio para el crecimiento financiero institucional. Requisitos académicos: Bachillerato en Administración de Empresas con énfasis en mercadeo, proyectos, finanzas, Ciencias Sociales o Económicas. Poseer una Licenciatura se considera un plus.

Bachillerato en Administración de Empresas con énfasis en mercadeo, proyectos, finanzas, Ciencias Sociales o Económicas. Poseer una Licenciatura se considera un plus. Experiencia: Al menos 2 años en desarrollo de negocios, gestión de proyectos o sector social , y 2 años comprobados en marketing, comunicación o captación de fondos.

Al menos 2 años en desarrollo de negocios, gestión de proyectos o sector social , y 2 años comprobados en marketing, comunicación o captación de fondos. Otros requisitos: Licencia de conducir B1 (indispensable) , manejo de Office y herramientas TIC , y deseable dominio del idioma inglés.

Licencia de conducir B1 (indispensable) , manejo de Office y herramientas TIC , y deseable dominio del idioma inglés. Condiciones: * Salario bruto: ₡825.000,00.

* ₡825.000,00. Horario: Lunes a viernes de 07:30 a.m. a 05:00 p.m..

Lunes a viernes de 07:30 a.m. a 05:00 p.m..

Vigencia: El concurso cierra el sábado 09 de mayo de 2026.

2. Auxiliar Administrativo (Heredia)

La vacante es para laborar en el Comité Auxiliar en Sector 3, Región Heredia (Concurso N°138-05-2026).

Propósito: Ejecución de labores operativas y administrativas de apoyo, como trámites de correspondencia, gestión de archivos y atención al público.

Ejecución de labores operativas y administrativas de apoyo, como trámites de correspondencia, gestión de archivos y atención al público. Requisitos académicos: Título de bachillerato de secundaria concluido y ser estudiante activo en Administración de Empresas o carrera afín.

Título de bachillerato de secundaria concluido y ser estudiante activo en Administración de Empresas o carrera afín. Experiencia: Un año en labores afines al cargo.

Un año en labores afines al cargo. Otros requisitos: Manejo de paquetes Office (Excel, Word, Outlook). Es deseable tener conocimientos en el sistema Softland.

Manejo de paquetes Office (Excel, Word, Outlook). Es deseable tener conocimientos en el sistema Softland. Condiciones: * Salario bruto: ₡422.000,00.

* ₡422.000,00. Horario: Lunes a viernes de 07:30 a.m. a 05:00 p.m..

Lunes a viernes de 07:30 a.m. a 05:00 p.m..

Vigencia: El concurso cierra el domingo 10 de mayo de 2026.

La Cruz Roja Costarricense, a través de su Departamento de Talento Humano, anució la apertura de dos puestos de trabajo para fortalecer sus áreas administrativa y de cooperación.

¿Cómo aplicar a estas vacantes?

Para participar en cualquiera de los dos procesos, los interesados deben seguir estrictamente estos pasos:

Enviar documentación: Hoja de vida actualizada y copia de títulos o certificados al correo reclutamiento@cruzroja.or.cr. Asunto del correo: Debe indicar claramente el nombre del puesto al que postula y la ubicación respectiva. Formulario obligatorio: Se debe adjuntar el “Formulario Solicitud de Empleo” (disponible en este enlace) firmado de forma digital o manuscrita (no se aceptan firmas en formato de imagen). Hoja de delincuencia: Debe presentarse el documento original y actualizado (con no más de 3 meses de emitido).

Nota para personal interno: Los empleados actuales de la institución pueden participar siempre que tengan más de un año en su puesto actual y no cuenten con antecedentes disciplinarios.

La institución aclara que solo se contactará a las personas que cumplan con la totalidad de los requisitos y que envíen la información dentro de los plazos establecidos.