El Waldorf Astoria Punta Cacique, nuevo hotel de ultralujo en Costa Rica, le ofrece estos empleos; vea cómo postularse

Hilton Costa Rica tiene abiertas varias vacantes en su operación de Guanacaste, en el Waldorf Astoria de Punta Cacique.

Las posiciones van desde dirección residencial y operaciones, hasta roles de atención al huésped, spa, compras y conserjería, y están orientadas a fortalecer la experiencia de sus huéspedes.

A continuación, los perfiles, responsabilidades y requisitos principales.

Perfiles disponibles

Director(a) de Residencias – Waldorf Astoria Punta Cacique

Responsable del liderazgo general de las operaciones residenciales de alto nivel en Guanacaste.

Responsabilidades destacadas:

Supervisión integral del funcionamiento residencial.

Atención personalizada a residentes de alto patrimonio.

Gestión del personal y desarrollo profesional del equipo.

Control de presupuesto, costos, contratos y gastos de capital.

Definición de indicadores clave (KPI) de calidad, eficiencia y rentabilidad.

Coordinación operativa con departamentos y proveedores.

Cumplimiento normativo en salud, seguridad y estándares de marca.

Preparación de informes operativos y financieros.

Requisitos exigidos:

3 a 5 años en roles sénior de gestión residencial u hotelería de lujo.

Experiencia con clientes de alto patrimonio y liderazgo interdisciplinario.

Conocimientos en gestión financiera y sistemas de administración.

Inglés fluido y titulación en áreas relacionadas como Gestión Hotelera o Administración.

Director(a) de Operaciones

Encargado de la operación hotelera diaria a fin de alcanzar metas financieras y de satisfacción del huésped.

Responsabilidades destacadas:

Apoyo al gerente general en proyectos, remodelaciones y calidad del servicio.

Desarrollo y seguimiento de presupuestos estratégicos.

Liderazgo del equipo operativo y respuesta a auditorías.

Coordinación de departamentos, control de costos y análisis de resultados.

Gestión del desarrollo profesional de jefaturas.

Atención a retroalimentación de huéspedes y gestión de comunicación interna.

Requisitos exigidos:

Título en Gestión Hotelera o afín.

Trayectoria en Alimentos & Bebidas o gestión de habitaciones.

Habilidad en presupuestos, proyecciones y liderazgo bajo presión.

Conocimiento del sector hotelero y sistemas de gestión de propiedades.

Hotel Waldorf Astoria Punta Cacique Costa Rica. Vista del lobby. (Pablo Fonseca/Pablo Fonseca)

Gerente de Recepción

Lidera el equipo de recepción y asegura la primera impresión del huésped.

Responsabilidades destacadas:

Supervisión de operaciones front office y evaluación de la satisfacción del huésped.

Identificación y atención a huéspedes VIP; impulso del programa de fidelización.

Maximización de ocupación y venta adicional.

Gestión de horarios, políticas, procedimientos y desempeño del equipo.

Coordinación con otros departamentos y cumplimiento normativo.

Requisitos exigidos:

Título en Gestión Hotelera y más de 3 años liderando recepción.

Competencia técnica, experiencia en ventas y manejo de P&L.

Liderazgo consolidado y familiaridad con sistemas OnQ.

Gerente de Servicio a la Habitación

Responsable del servicio a la habitación y desarrollo del equipo de room service.

Responsabilidades destacadas:

Liderazgo de equipos y cumplimiento de estándares de marca.

Optimización de ventas, control de costos y mejora continua.

Propuesta de menús y seguimiento de tendencias en alimentos y bebidas.

Elaboración de presupuestos y comunicación con Capacitación y Desarrollo.

Cumplimiento de políticas operativas y calidad del servicio.

Requisitos exigidos:

Experiencia previa en posición similar.

Capacidad de negociación, comunicación y manejo del estrés.

Se considera ventaja experiencia en hotelería, administración y previsiones financieras.

Spa Sales (Ventas de Spa)

Promoción y venta de servicios, membresías y productos de bienestar.

Requisitos deseados:

Atención al cliente de alta calidad.

Habilidades interpersonales y altos estándares de aseo.

Atención al detalle y trato profesional.

Experiencia previa en spa es ventajosa.

Terapeuta Spa (Masajista)

Proporciona tratamientos profesionales y apoyo operativo en spa y áreas de bienestar.

Responsabilidades destacadas:

Apoyo en reservas, ventas adicionales y facturación.

Mantenimiento de áreas comunes y vestuarios del spa.

Atención personalizada a huéspedes y apoyo en instalaciones de fitness y mantenimiento.

Requisitos exigidos:

Experiencia en hospitalidad o spa.

Inglés funcional y habilidades de comunicación grupal.

Al menos 1 año en hospitalidad o bienestar; experiencia en resort es plus.

Mayordomo (Auxiliar de Cocina)

Encargado de limpieza y operación de maquinaria detrás de escena en cocina.

Responsabilidades destacadas:

Lavado y limpieza de utensilios, ollas y áreas de cocina.

Seguimiento de rutinas de higiene y seguridad.

Cumplimiento de normas sanitarias y reporte de mantenimiento.

Requisitos exigidos:

Actitud proactiva y experiencia similar es deseable.

Habilidad para trabajar bajo presión y en equipo.

Conserje

Punto de contacto clave para huéspedes y VIP, brindando información y atención personalizada.

Responsabilidades destacadas:

Asistencia en reservas, eventos y actividades locales.

Manejo de mensajes y equipaje.

Información sobre servicios del hotel y eventos especiales.

Apoyo en seguridad, orden y emergencia.

Requisitos exigidos:

Atención al cliente, aseo, comunicación clara y conocimiento local.

Experiencia previa como concierge es una ventaja.

Subgerente de Compras

Apoyo en compras operativas y control contable del hotel.

Responsabilidades destacadas:

Adquisición de bienes/equipos con buena relación calidad-precio.

Reportes de inventario y ahorros para la gerencia.

Optimización de procesos y reducción de desperdicios.

Coordinación con áreas internas y cumplimiento ecológico.

Requisitos exigidos:

Experiencia en compras con alto volumen.

Dominio de Excel y organización.

Ventaja si tiene experiencia en Birchstreet, PeopleSoft o formación en contabilidad/finanzas.

Asimismo, los interesados en postularse pueden realizar el proceso mediante la página web de la cadena de hoteles.