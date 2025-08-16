El Waldorf Astoria Punta Cacique, nuevo hotel de ultralujo en Costa Rica, le ofrece estos empleos; vea cómo postularse

Hilton Costa Rica tiene abiertas varias vacantes en su operación de Guanacaste, en el Waldorf Astoria de Punta Cacique.
Las posiciones van desde dirección residencial y operaciones, hasta roles de atención al huésped, spa, compras y conserjería, y están orientadas a fortalecer la experiencia de sus huéspedes.
A continuación, los perfiles, responsabilidades y requisitos principales.
Perfiles disponibles
Director(a) de Residencias – Waldorf Astoria Punta Cacique
Responsable del liderazgo general de las operaciones residenciales de alto nivel en Guanacaste.
Responsabilidades destacadas:
- Supervisión integral del funcionamiento residencial.
- Atención personalizada a residentes de alto patrimonio.
- Gestión del personal y desarrollo profesional del equipo.
- Control de presupuesto, costos, contratos y gastos de capital.
- Definición de indicadores clave (KPI) de calidad, eficiencia y rentabilidad.
- Coordinación operativa con departamentos y proveedores.
- Cumplimiento normativo en salud, seguridad y estándares de marca.
- Preparación de informes operativos y financieros.
Requisitos exigidos:
- 3 a 5 años en roles sénior de gestión residencial u hotelería de lujo.
- Experiencia con clientes de alto patrimonio y liderazgo interdisciplinario.
- Conocimientos en gestión financiera y sistemas de administración.
- Inglés fluido y titulación en áreas relacionadas como Gestión Hotelera o Administración.
Director(a) de Operaciones
Encargado de la operación hotelera diaria a fin de alcanzar metas financieras y de satisfacción del huésped.
Responsabilidades destacadas:
- Apoyo al gerente general en proyectos, remodelaciones y calidad del servicio.
- Desarrollo y seguimiento de presupuestos estratégicos.
- Liderazgo del equipo operativo y respuesta a auditorías.
- Coordinación de departamentos, control de costos y análisis de resultados.
- Gestión del desarrollo profesional de jefaturas.
- Atención a retroalimentación de huéspedes y gestión de comunicación interna.
Requisitos exigidos:
- Título en Gestión Hotelera o afín.
- Trayectoria en Alimentos & Bebidas o gestión de habitaciones.
- Habilidad en presupuestos, proyecciones y liderazgo bajo presión.
- Conocimiento del sector hotelero y sistemas de gestión de propiedades.
Gerente de Recepción
Lidera el equipo de recepción y asegura la primera impresión del huésped.
Responsabilidades destacadas:
- Supervisión de operaciones front office y evaluación de la satisfacción del huésped.
- Identificación y atención a huéspedes VIP; impulso del programa de fidelización.
- Maximización de ocupación y venta adicional.
- Gestión de horarios, políticas, procedimientos y desempeño del equipo.
- Coordinación con otros departamentos y cumplimiento normativo.
Requisitos exigidos:
- Título en Gestión Hotelera y más de 3 años liderando recepción.
- Competencia técnica, experiencia en ventas y manejo de P&L.
- Liderazgo consolidado y familiaridad con sistemas OnQ.
Gerente de Servicio a la Habitación
Responsable del servicio a la habitación y desarrollo del equipo de room service.
Responsabilidades destacadas:
- Liderazgo de equipos y cumplimiento de estándares de marca.
- Optimización de ventas, control de costos y mejora continua.
- Propuesta de menús y seguimiento de tendencias en alimentos y bebidas.
- Elaboración de presupuestos y comunicación con Capacitación y Desarrollo.
- Cumplimiento de políticas operativas y calidad del servicio.
Requisitos exigidos:
- Experiencia previa en posición similar.
- Capacidad de negociación, comunicación y manejo del estrés.
- Se considera ventaja experiencia en hotelería, administración y previsiones financieras.
Spa Sales (Ventas de Spa)
Promoción y venta de servicios, membresías y productos de bienestar.
Requisitos deseados:
- Atención al cliente de alta calidad.
- Habilidades interpersonales y altos estándares de aseo.
- Atención al detalle y trato profesional.
- Experiencia previa en spa es ventajosa.
Terapeuta Spa (Masajista)
Proporciona tratamientos profesionales y apoyo operativo en spa y áreas de bienestar.
Responsabilidades destacadas:
- Apoyo en reservas, ventas adicionales y facturación.
- Mantenimiento de áreas comunes y vestuarios del spa.
- Atención personalizada a huéspedes y apoyo en instalaciones de fitness y mantenimiento.
Requisitos exigidos:
- Experiencia en hospitalidad o spa.
- Inglés funcional y habilidades de comunicación grupal.
- Al menos 1 año en hospitalidad o bienestar; experiencia en resort es plus.
Mayordomo (Auxiliar de Cocina)
Encargado de limpieza y operación de maquinaria detrás de escena en cocina.
Responsabilidades destacadas:
- Lavado y limpieza de utensilios, ollas y áreas de cocina.
- Seguimiento de rutinas de higiene y seguridad.
- Cumplimiento de normas sanitarias y reporte de mantenimiento.
Requisitos exigidos:
- Actitud proactiva y experiencia similar es deseable.
- Habilidad para trabajar bajo presión y en equipo.
Conserje
Punto de contacto clave para huéspedes y VIP, brindando información y atención personalizada.
Responsabilidades destacadas:
- Asistencia en reservas, eventos y actividades locales.
- Manejo de mensajes y equipaje.
- Información sobre servicios del hotel y eventos especiales.
- Apoyo en seguridad, orden y emergencia.
Requisitos exigidos:
- Atención al cliente, aseo, comunicación clara y conocimiento local.
- Experiencia previa como concierge es una ventaja.
Subgerente de Compras
Apoyo en compras operativas y control contable del hotel.
Responsabilidades destacadas:
- Adquisición de bienes/equipos con buena relación calidad-precio.
- Reportes de inventario y ahorros para la gerencia.
- Optimización de procesos y reducción de desperdicios.
- Coordinación con áreas internas y cumplimiento ecológico.
Requisitos exigidos:
- Experiencia en compras con alto volumen.
- Dominio de Excel y organización.
- Ventaja si tiene experiencia en Birchstreet, PeopleSoft o formación en contabilidad/finanzas.
Asimismo, los interesados en postularse pueden realizar el proceso mediante la página web de la cadena de hoteles.