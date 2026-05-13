Embajada de Estados Unidos en Costa Rica abre nueva oferta de empleo con salario de ₡1,8 millones

La Embajada de los Estados Unidos en San José, Costa Rica, anunció que se encuentra en la búsqueda de profesionales calificados para llenar un nuevo puesto de empleo con un salario de ₡1,8 millones.

Su objetivo es ocupar el trabajo de Especialista en Coordinación de Contenido Estratégico en su oficina de Diplomacia Pública. El puesto ofrece una remuneración mensual de ₡1.805.590 y corresponde a una jornada de tiempo completo de 40 horas semanales, con un horario de lunes a viernes.

El periodo de recepción de solicitudes inició el 8 de mayo de 2026 y permanecerá abierto hasta el 22 de mayo de 2026.

La Embajada de los Estados Unidos en San José, Costa Rica, anunció que se encuentra en la búsqueda de profesionales calificados para llenar un nuevo puesto de empleo. (Tomada de Internet)

Responsabilidades del cargo

La persona seleccionada será responsable de supervisar el compromiso público en línea a través de las propiedades digitales de la Misión, incluyendo redes sociales y plataformas móviles. Entre sus funciones principales se encuentran:

Producción de contenido: Supervisar la selección y producción de contenido estratégico para su distribución en múltiples formatos digitales y tradicionales dirigidos a audiencias costarricenses.

Supervisar la selección y producción de contenido estratégico para su distribución en múltiples formatos digitales y tradicionales dirigidos a audiencias costarricenses. Planificación estratégica: Coordinar la planificación de Diplomacia Pública, la investigación de audiencias y la medición de programas.

Coordinar la planificación de Diplomacia Pública, la investigación de audiencias y la medición de programas. Gestión de crisis: Desarrollar políticas, procedimientos y directrices para la comunicación externa de la Misión en situaciones de crisis.

Desarrollar políticas, procedimientos y directrices para la comunicación externa de la Misión en situaciones de crisis. Capacitación: Crear entrenamientos en el trabajo para el personal de la Misión que participa en actividades de compromiso en línea.

Requisitos y cualificaciones

Para aplicar a esta vacante, los interesados deben cumplir con los siguientes requisitos académicos y profesionales:

Educación: Poseer un título universitario en comunicación, relaciones internacionales, ciencias políticas, administración de negocios, mercadeo o un equivalente local.

Poseer un título universitario en comunicación, relaciones internacionales, ciencias políticas, administración de negocios, mercadeo o un equivalente local. Experiencia: Contar con cuatro años de experiencia con responsabilidad progresiva en empresas comerciales o de comunicación multilingües, multiculturales o multinacionales.

Contar con cuatro años de experiencia con responsabilidad progresiva en empresas comerciales o de comunicación multilingües, multiculturales o multinacionales. Habilidades específicas: La experiencia debe incluir el diseño y ejecución de campañas de información, marketing o promoción utilizando formatos digitales y tradicionales.

La experiencia debe incluir el diseño y ejecución de campañas de información, marketing o promoción utilizando formatos digitales y tradicionales. Idiomas: Se requiere un dominio fluido (hablado, leído y escrito) de los idiomas inglés y español.

Proceso de aplicación

La vacante está abierta a todo el público y a todos los sectores interesados. Los candidatos deben completar su solicitud a través del portal oficial de empleo de la Embajada.

Es indispensable cargar los siguientes documentos para que la aplicación sea considerada válida:

Cédula de identidad costarricense o permiso de residencia.

Permiso de trabajo (si aplica).

Título universitario.

Currículum Vitae (si aplica).

La oficina de Recursos Humanos contactará directamente a los solicitantes que resulten seleccionados para las siguientes etapas del proceso. Aquellos candidatos que no presenten una solicitud completa antes de la fecha de cierre podrían ser descalificados.