Empleo Costa Rica

Embajada de Estados Unidos en Costa Rica abre nueva oferta de empleo con salario de ₡1,8 millones

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Por Redacción EF

La Embajada de los Estados Unidos en San José, Costa Rica, anunció que se encuentra en la búsqueda de profesionales calificados para llenar un nuevo puesto de empleo con un salario de ₡1,8 millones.








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Redacción EF

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