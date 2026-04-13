Embajada de Estados Unidos en Costa Rica ofrece trabajo con salario de ₡1,8 millones por mes; vea los detalles

La Embajada de los Estados Unidos en San José anunció la apertura de una vacante de empleo.

La oferta para el puesto de Especialista Político (Political Specialist) destaca no solo por el prestigio de la institución, sino por una remuneración mensual competitiva de ₡1.806.000.

A continuación, presentamos los detalles, requisitos y el proceso para postularse a esta posición de tiempo completo.

Descripción del puesto

El candidato seleccionado se desempeñará como experto en la materia y asesorará a la alta gerencia de la Embajada sobre sectores específicos de la realidad nacional, incluyendo:

Política local y gobierno.

Aspectos políticos de los sectores de seguridad y justicia.

Reformas legislativas y lucha contra la trata de personas.

Entre sus funciones principales destacan la redacción de informes detallados para Washington, el mantenimiento de relaciones con contactos de alto nivel en el gobierno y la sociedad civil, y brindar apoyo directo —incluyendo interpretación— al Embajador(a) y al Jefe de Misión Adjunto durante visitas oficiales.

La Embajada de los Estados Unidos en San José anunció la apertura de una vacante de empleo. (Tomada de Internet)

Perfil del candidato: requisitos y calificaciones

Para optar por esta posición, la oficina de Recursos Humanos de la Embajada exige el cumplimiento de los siguientes criterios:

Educación: Título universitario (Bachillerato) en Ciencias Políticas, Derecho, Políticas Públicas, Relaciones Internacionales o Administración de Empresas.

Experiencia: Mínimo cinco años de experiencia en el sector público/gubernamental, asuntos internacionales, academia o sector privado con enfoque en relaciones gubernamentales o análisis político.

Idiomas: Dominio fluido (hablado, leído y escrito) tanto del inglés como del español.

Conocimientos: Profundo entendimiento del entorno político y de seguridad en Costa Rica, así como del proceso legal costarricense.

Condiciones laborales

Salario: ₡1.806.000 mensuales.

Horario: Tiempo completo (40 horas semanales), de lunes a viernes.

Ubicación: San José, Costa Rica.

Teletrabajo: No elegible para esta posición.

Tipo de contrato: Permanente.

¿Cómo aplicar?

El periodo para recibir candidaturas finaliza el 20 de abril de 2026. Los interesados deben realizar el proceso de la siguiente manera:

Plataforma: La aplicación debe completarse exclusivamente a través del portal de empleo de la Embajada. Documentación necesaria: Cédula de identidad (o permiso de residencia/trabajo). Título universitario. Currículum Vitae (CV) actualizado. Evaluación: Los candidatos podrían ser sometidos a pruebas de idioma y habilidades antes de la entrevista final.

Para obtener más información, los interesados pueden contactar a la Sección de Recursos Humanos al teléfono 2519-2000 o al correo sanjoserecruitment@state.gov.