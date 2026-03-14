Empleo en Alajuela: entidad financiera abre vacante con contrato indefinido

La búsqueda de una oportunidad laboral estable dentro del sector de las finanzas es una meta compartida por varios profesionales.

Los buscadores de empleo comúnmente priorizan aquellas opciones que garantizan una jornada completa y la tranquilidad mental de un contrato sin fecha de caducidad. Estas condiciones de trabajo permiten a las personas proyectar sus metas a largo plazo con una mayor seguridad.

La cooperativa Coocique anunció la apertura de un proceso de reclutamiento para fortalecer su equipo en la provincia alajuelense. La entidad busca un asesor financiero para integrarlo de manera inmediata a su fuerza comercial de la respectiva sucursal.

La persona que resulte seleccionada gozará de un nombramiento por tiempo indefinido bajo una modalidad de trabajo estrictamente presencial. El puesto exige disponibilidad para cumplir una jornada diurna de tiempo completo en las instalaciones físicas.

El asesor tendrá la responsabilidad de afiliar asociados y comercializar los diversos servicios financieros. Sus labores operativas incluyen contactar a clientes potenciales, promocionar las líneas de crédito y realizar los preanálisis básicos de capacidad de pago.

Otra función recae en entregar los expedientes físicos o digitales al plataformista de turno para su debido análisis. También deberá ingresar los reportes semanales de sus visitas en el sistema corporativo para que su coordinador verifique la efectividad general.

La entidad requiere a un especialista en ventas y negocios para integrarse a su agencia operativa en la provincia de Alajuela. (coo/coocique)

La organización estableció requerimientos indispensables que los candidatos deben cumplir a cabalidad. El perfil profesional exige poseer el bachillerato en Educación Media y demostrar al menos un año de experiencia en labores que sean afines a la plaza vacante.

Como requisito legal, la persona requiere contar con la licencia de conducir tipo B1 completamente al día. Además, es imperativo poseer un vehículo propio debido a que el trabajo le exigirá trasladarse constantemente a diferentes zonas geográficas del país.

La publicación omite mencionar el salario exacto que devengará la persona que ocupe esta nueva plaza comercial. Tampoco detalla una fecha límite para recibir los currículos en la web, por lo que se recomienda aplicar a la mayor brevedad posible.

El proceso de postulación se realiza exclusivamente a través de la plataforma digital de carreras: https://bit.ly/4s46ChH. Al presionar el botón rojo de aplicar, el sistema solicita un correo electrónico; si el usuario no tiene cuenta, el portal iniciará un registro para el postulante de inmediato.

Dentro del formulario principal, el aspirante debe llenar sus datos personales y responder el cuestionario. Es obligatorio declarar si existe algún grado de parentesco con los trabajadores activos o directivos de la organización financiera en el país.

Para culminar, el candidato tiene que detallar su historial educativo y laboral mediante una línea de tiempo y adjuntar el currículum. El sistema pregunta por la disponibilidad de movilidad geográfica y dominio de idiomas, finalizando con una firma para el envío formal.