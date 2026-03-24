Empleo en Costa Rica: BCIE habilita proceso de contratación en su oficina país; vea cómo aplicar

Las oportunidades laborales en organismos multilaterales suelen abrirse por periodos limitados y bajo condiciones específicas que requieren seguimiento constante por parte de las personas interesadas.

Estos procesos se caracterizan por exigir formación académica formal, experiencia comprobada y dominio de normativa aplicada a operaciones financieras, lo que reduce el número de postulantes que cumplen con los requisitos.

Además, este tipo de plazas se vincula con funciones técnicas relacionadas con la estructuración, revisión y validación de operaciones de crédito dentro de marcos regulatorios nacionales e internacionales.

En ese contexto, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) mantiene abierto un proceso de contratación en su oficina de país en Costa Rica.

La convocatoria estará vigente del 19 de marzo al 2 de abril de 2026, con cierre a las 6:00 p. m. del último día, según la información oficial del concurso.

(BCIE/BCIE)

El objetivo del puesto es asesorar a la Gerencia de País en relación con operaciones activas del Banco, con énfasis en el cumplimiento de normativa interna y del ordenamiento jurídico aplicable.

De acuerdo con la descripción oficial, se busca “proteger los intereses del BCIE, velando por el apego de las mismas a las políticas internas vigentes”, según el detalle del concurso.

El perfil académico requerido contempla licenciatura o grado de maestría en derecho, o licenciatura con experiencia adicional equivalente.

En cuanto a experiencia, se solicita conocimiento en derecho mercantil, bancario o empresarial, así como en esquemas de garantías como fideicomisos o contratos de respaldo financiero.

El Banco establece como requisito una experiencia laboral mínima de siete años en funciones profesionales relacionadas.

Entre las funciones del cargo se incluyen la emisión de criterios jurídicos sobre operaciones de crédito, la elaboración de contratos de préstamo y la validación de condiciones legales previas a desembolsos.

También se contempla la asesoría a la Gerencia de País en la aplicación de políticas de crédito y normativa interna vigente.

El perfil técnico incorpora conocimientos en derecho civil, administrativo, mercantil y contratación bancaria nacional e internacional.

Además, se requiere manejo de idioma inglés y habilidades en redacción de documentos legales, así como uso de herramientas informáticas.

El banco también incluye competencias como trabajo en equipo, comunicación, toma de decisiones y resolución de problemas dentro del perfil solicitado.

El anuncio no detalla el salario asociado al puesto dentro de la información publicada.

El proceso de aplicación se realiza mediante el portal del Banco. Las personas interesadas pueden ingresar al sitio institucional del BCIE y completar el formulario correspondiente.

Para participar, las personas deben completar el registro digital y adjuntar la documentación solicitada antes del cierre del proceso establecido.

La entidad indicó que las comunicaciones oficiales del proceso se realizan únicamente a través de correos con dominio @bcie.org o mediante su plataforma de reclutamiento.