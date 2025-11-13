Empleo Costa Rica

Empleo en Costa Rica: feria de Grupo Purdy ofrece cientos de puestos de trabajo e incluye a Pequeño Mundo y Dos Pinos

Por Mathew Chaves

En un esfuerzo por fortalecer la empleabilidad y conectar al talento nacional con nuevas oportunidades, varias empresas privadas, impulsadas por Grupo Purdy, activaron el “Programa de Empleabilidad para Familiares”. Esta iniciativa busca generar un impacto directo en cientos de familias costarricenses.








