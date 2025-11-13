Empleo en Costa Rica: feria de Grupo Purdy ofrece cientos de puestos de trabajo e incluye a Pequeño Mundo y Dos Pinos

En un esfuerzo por fortalecer la empleabilidad y conectar al talento nacional con nuevas oportunidades, varias empresas privadas, impulsadas por Grupo Purdy, activaron el “Programa de Empleabilidad para Familiares”. Esta iniciativa busca generar un impacto directo en cientos de familias costarricenses.

Como parte de este programa, se llevará a cabo una feria de empleo presencial este sábado 15 de noviembre. El evento tendrá lugar en el Museo de los Niños, específicamente en el Salón Kaopakowe (ubicado en la explanada principal), en un horario de 12:00 m.d. a 3:00 p.m.

En total, se ofrecerán más de 450 vacantes en diversas áreas.

“Invitamos a todas las personas interesadas a acercarse y conocer las oportunidades disponibles”, destacó la directora de relaciones corporativas y sostenibilidad de Grupo Purdy, Ana María Sequeira, en un comunicado.

Perfiles y requisitos para aplicar

La feria se destaca por la diversidad de perfiles que buscan las empresas, con vacantes que abarcan distintos niveles de formación. El requisito general para los interesados es contar con secundaria incompleta como mínimo y llevar su currículum actualizado, ya sea impreso o en formato digital.

Entre las organizaciones participantes se encuentran Grupo Purdy, Hertz, Dollar, Thrifty, Interbus, CAFSA, Dos Pinos, Belina Nutrición Animal, Pequeño Mundo, Securitas, AR Holdings, Portafolio Inmobiliario, Automercado, Florex, Arcos Dorados y Telecable, entre otras.

Los perfiles específicos requeridos van desde:

Primaria completa o noveno año aprobado.

Bachillerato en educación media.

Técnico medio en contabilidad.

Formación técnica en mecánica automotriz.

Formación técnica (en curso o completa) en electromecánica, electricidad o electrónica industrial.

Licenciatura completa en administración, finanzas, ingeniería industrial o carreras afines.

Puestos operativos, técnicos y administrativos

Las más de 450 vacantes se dividen en tres grandes áreas: