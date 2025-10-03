Empleo en el sector público en el Banco Central de Costa Rica: el BCCR busca llenar estas plazas; vea aquí cómo concursar

Para quienes buscan oportunidades de empleo en el sector público, el Banco Central de Costa Rica (BCCR) representa una opción clave. La entidad mantiene abierta la convocatoria para que profesionales interesados en laborar en la institución se inscriban en su plataforma digital “Bolsa de Empleo”, el canal oficial para todos sus procesos de reclutamiento y selección de personal.

Recientemente, la entidad llevó a cabo el proceso de contratación PC-027-2025 para la plaza de “Profesional Banca y Supervisión 3”, específicamente como Analista de Oferta Pública, lo que demuestra el tipo de perfiles especializados que busca la institución.

A través de su sitio web oficial, el BCCR invita a todo el mercado laboral a registrar sus datos personales y profesionales. Esta iniciativa tiene como objetivo modernizar y hacer más eficientes los procesos de contratación, centralizando la recepción de ofertas de servicios de los candidatos.

¿Cómo registrarse y concursar?

Para ser considerado en los procesos de selección del Banco Central en estos puestos en el sector público, los interesados deben seguir una serie de pasos y mantener su perfil activo en la plataforma.

Acceder al portal: El primer paso es ingresar al sitio web oficial de la bolsa de empleo: https://www.bccr.fi.cr/bolsa-de-empleo. La entidad recomienda utilizar los navegadores Google Chrome o Firefox para una experiencia óptima, ya sea en computadoras de escritorio o dispositivos móviles. Crear una cuenta: Dentro del portal, se debe hacer clic en el botón “Iniciar sesión en Bolsa de Empleo”, luego en “Iniciar Sesión” y finalmente seleccionar la opción “¿No tiene cuenta? Regístrese”. A continuación, el sistema solicitará completar un formulario con los datos personales. Para facilitar el proceso, la plataforma ofrece un video tutorial y una guía de usuario que detallan el paso a paso del registro. Mantener el perfil activo: Una vez completado el registro, la oferta de servicios del candidato permanecerá activa por un período de un año. Es fundamental que los usuarios mantengan su información actualizada, ya que cada vez que se realiza una modificación, el plazo de vigencia de un año se reinicia automáticamente. Postularse a los concursos: Estar registrado en la base de datos es el requisito indispensable, pero no garantiza la participación en un concurso específico. Para ello, los profesionales deben revisar la sección “Procesos de contratación abiertos” y postularse activamente en las convocatorias de su interés dentro del período establecido para la recepción de ofertas.

El registro en este sistema es el primer paso clave para que los perfiles profesionales sean considerados en los procesos de selección del Banco Central, de conformidad con la promoción de plazas y la posterior verificación de requisitos por parte de la entidad.

