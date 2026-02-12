Empleo Costa Rica

Empleo en el sistema financiero de Costa Rica: Coopecaja abrió estas vacantes

EscucharEscuchar
Por Mathew Chaves

La búsqueda de nuevas opciones laborales encuentra una oportunidad abierta esta semana en el sector cooperativo nacional. Una entidad financiera inició un proceso de reclutamiento para incorporar nuevos colaboradores a su planilla y reforzar distintas áreas de su operación.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
empleosvacantesCoopecajatrabajosfinanzas
Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.