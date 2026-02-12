Empleo en el sistema financiero de Costa Rica: Coopecaja abrió estas vacantes

La búsqueda de nuevas opciones laborales encuentra una oportunidad abierta esta semana en el sector cooperativo nacional. Una entidad financiera inició un proceso de reclutamiento para incorporar nuevos colaboradores a su planilla y reforzar distintas áreas de su operación.

Coopecaja comunicó la apertura de la recepción de atestados para llenar cuatro plazas específicas. La organización busca personas que se integren a su equipo de trabajo.

El departamento de tecnología requiere un analista de riesgos de TI y continuidad de negocio. Este puesto demanda conocimientos técnicos para asegurar la estabilidad operativa y la gestión de amenazas informáticas dentro de la institución.

La fuerza de ventas también necesita personal nuevo. La cooperativa busca un ejecutivo de negocios pymes y empresarial para atender al sector corporativo, además de un ejecutivo de negocios enfocado específicamente en la zona de Desamparados.

El cuarto puesto disponible se centra en el soporte operativo de las transacciones. La entidad contratará a un asistente de medios de pago y canales electrónicos para gestionar las plataformas digitales que utilizan los asociados.

La empresa definió requisitos puntuales para los aspirantes. El anuncio solicita profesionales con sólida experiencia en el sector financiero y que demuestren ser “talento apasionado por la excelencia en el servicio”.

La cooperativa también valora las competencias blandas en los candidatos. Buscan personas con capacidad para mantener buenas relaciones interpersonales y facilidad para el trabajo colaborativo dentro de la organización.

La oferta laboral incluye varios beneficios no monetarios para los seleccionados. La institución promete un entorno de trabajo dinámico, oportunidades de crecimiento profesional y un programa de capacitación y aprendizaje continuo.

Es necesario aclarar que la publicación oficial no detalla el salario base ni los complementos económicos de las plazas. Los montos de remuneración se tratarán de manera privada con quienes avancen en las etapas de selección.

Las personas interesadas en concursar deben enviar su currículum vitae directamente a la dirección de correo electrónico reclutamiento@coopecaja.fi.cr. La entidad no especificó una fecha límite de cierre.