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Empleo: importante banco en Costa Rica busca profesional para la gestión de segmentos empresariales, vea cómo aplicar

Conozca los requisitos y funciones de esta vacante, enfocada en inteligencia comercial y análisis de negocios para el sector financiero en Costa Rica

Por Redacción EF

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Banco Promerica abrió un proceso de contratación para incorporar a un especialista encargado de diseñar y ejecutar la estrategia de segmentos en su división de Banca de Empresas.








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Redacción EF

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