Empleo: importante banco en Costa Rica busca profesional para la gestión de segmentos empresariales, vea cómo aplicar

Banco Promerica abrió un proceso de contratación para incorporar a un especialista encargado de diseñar y ejecutar la estrategia de segmentos en su división de Banca de Empresas.

La posición tiene como propósito transformar los datos del mercado y de los clientes en acciones comerciales que impulsen el crecimiento y fortalezcan la relación con el sector corporativo.

De acuerdo con el perfil del puesto, la persona seleccionada deberá analizar el comportamiento financiero, la rentabilidad y el ciclo de vida de los clientes empresariales. A partir de esa información, gestionará bases de datos, carteras y reportes ejecutivos para identificar oportunidades de negocio, mejorar la experiencia de los usuarios y orientar la toma de decisiones de la entidad bancaria.

Requisitos para postular

Quienes deseen aplicar a esta oportunidad laboral deben contar con un bachillerato universitario en Ingeniería Industrial y acumular un mínimo de cuatro años de experiencia en áreas como inteligencia comercial, estrategia empresarial, planeación comercial o análisis de negocios. La entidad señala que es preferible que dicha trayectoria se haya desarrollado en bancos o empresas de servicios financieros.

En el ámbito técnico, se exige dominio de Excel y de herramientas de visualización de datos como Power BI. Asimismo, los aspirantes deben manejar sistemas de gestión de relaciones con clientes, indicadores de desempeño comercial, control de calidad de datos, mejora de procesos y gestión de proyectos.

El puesto también requiere habilidades para traducir grandes volúmenes de información en recomendaciones para la gerencia, además de capacidad para coordinar iniciativas junto con las áreas comerciales, de producto y de soporte técnico. Contar con un nivel intermedio o avanzado del idioma inglés se considera un aspecto deseable.

Conozca los requisitos y funciones de esta vacante, enfocada en inteligencia comercial y análisis de negocios para el sector financiero en Costa Rica. Imagen con fines ilustrativos.

Quien asuma el cargo tendrá la tarea de diseñar y actualizar la estrategia comercial para los distintos grupos de clientes empresariales, tomando en cuenta sus necesidades, potencial y prioridades del negocio. Esto implica analizar datos financieros y transaccionales para detectar tendencias, riesgos y oportunidades de crecimiento.

Entre sus labores diarias figurará la definición de criterios para seleccionar y priorizar a los clientes en campañas, eventos e iniciativas comerciales. También administrará las bases de datos de clientes y prospectos, en coordinación con los equipos internos de datos.

Finalmente, el especialista deberá dar seguimiento a indicadores como la activación, profundidad de relación, rentabilidad y retención de clientes, para elaborar presentaciones ejecutivas, realizar estudios comparativos de mercado y asegurar el cumplimiento de las normativas internas y de seguridad de la información de la entidad.

Para más información sobre la plaza, los interesados pueden entrar al perfil de Linkedin de la entidad bancaria.