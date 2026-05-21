Empleo público: AyA abre concursos externos y estos son los salarios, requisitos y fechas para aplicar

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) abrió nuevos concursos externos para contratar personal operativo y técnico en Puntarenas y la Gran Área Metropolitana (GAM).

Las vacantes estarán disponibles únicamente del 18 al 22 de mayo de 2026 y forman parte de procesos de contratación pública mediante la Agencia Nacional de Empleo (ANE).

Los concursos incluyen plazas para labores operativas en sistemas de agua y puestos técnicos vinculados con plantas potabilizadoras.

Los salarios globales alcanzan hasta ¢625.679 mensuales, según las condiciones establecidas en la Ley Marco de Empleo Público (N.º 10159).

AyA advirtió que las personas interesadas deberán completar todos los pasos obligatorios del proceso o quedarán excluidas automáticamente.

AyA abrió concursos externos para plazas operativas y técnicas en distintas zonas del país. (Alonso Tenorio)

Oficial general sistemas de agua diversas dependencias

AyA habilitó tres vacantes para el puesto de oficial general sistemas de agua diversas dependencias en la Región Brunca.

Las plazas corresponden a los concursos externos N.°00005948, N.°00005990 y N.°00005977.

Los puestos estarán ubicados en operación y mantenimiento cantonal de Pérez Zeledón, Osa y Coto Brus, respectivamente.

La jornada será diurna, de 6:00 a. m. a 2:15 p. m., y las personas contratadas deberán realizar giras de trabajo.

Entre las funciones aparecen labores de fontanería, albañilería, limpieza de hidrantes, mantenimiento y manejo de maquinaria.

Salarios

Salario base: ¢304.750

¢304.750 Anualidades: ¢7.328

¢7.328 Pluses salariales: según Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (Ley N.°9635)

según Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (Ley N.°9635) Salario global: ¢488.669 según Ley N.°10159

Requisitos

El requisito base corresponde al segundo ciclo de la enseñanza general básica, equivalente a sexto grado aprobado o certificados equivalentes de educación especial.

AyA también acepta un grupo alternativo de requisitos. En esos casos se podrá aplicar con primer ciclo aprobado, equivalente a tercer grado.

En ambos casos, deberán acreditar dos años de experiencia en labores relacionadas con el puesto.

Entre los certificados válidos aparecen títulos de educación especial prevocacional, ciclo diversificado vocacional y programas equivalentes avalados por el Ministerio de Educación Pública (MEP).

En certificados emitidos antes de 1993, AyA solicitará validación ante el Departamento de Educación Especial del MEP.

Los documentos deberán enviarse al correo dblanco@aya.go.cr bajo el asunto correspondiente al número de concurso respectivo.

Técnico sistemas de agua tratamiento de agua potable

AyA también abrió dos vacantes para el puesto de técnico sistemas de agua tratamiento de agua potable.

Las plazas corresponden a los concursos externos N.°0005553 y N.°00005092.

Los puestos estarán vinculados con la Unidad Estratégica de Negocio (UEN) de producción y distribución GAM.

Las funciones incluyen preparación de químicos, análisis de muestras, manipulación de válvulas y mantenimiento de infraestructura potabilizadora.

Ambas plazas estarán relacionadas con la planta potabilizadora de Los Sitios de Moravia.

La jornada será rotativa e incluirá horarios diurnos, vespertinos y nocturnos.

Salarios

Salario base: ¢410.550

¢410.550 Anualidades: ¢10.034

¢10.034 Pluses salariales: según Ley N.°9635

según Ley N.°9635 Salario global: ¢625.679 según Ley N.°10159

Requisitos

El concurso permitirá aplicar mediante dos combinaciones académicas y técnicas.

Opción 1 Copiado!

Noveno año aprobado

150 horas de formación técnica industrial

Un año de experiencia en industrias relacionadas

Opción 2 Copiado!

Sexto grado aprobado

200 horas de formación técnica industrial

Dos años de experiencia relacionada

Las áreas técnicas válidas incluyen industria química, abastecimiento de agua, microbiológica, farmacéutica e industria alimentaria.

AyA señaló que el proceso de selección tendrá cuatro etapas obligatorias.

Revisión de requisitos Prueba teórica Evaluación psicológica y entrevista preliminar Entrevista por competencias o assessment center

La nota mínima para continuar en el proceso será de 70%.

Cómo aplicar a los concursos externos

AyA informó que el proceso exige completar cuatro pasos obligatorios dentro del periodo oficial de recepción.

La institución advirtió que no aceptará currículums enviados fuera de las fechas establecidas.

Enlaces oficiales

Agencia Nacional de Empleo: https://www.ane.cr/

Concursos externos AyA: https://www.aya.go.cr/inicio/b/concursos_externos

Pasos obligatorios

Registrarse en la plataforma de la ANE

Aplicar al concurso específico

Descargar formularios oficiales del AyA

Enviar documentos y atestados en PDF

Los formularios deberán incluir oferta de concurso, declaración de parentesco y oferta de servicio.

AyA permitirá presentar documentos con firma digital o firma manuscrita en lapicero azul.

La institución evaluará competencias como trabajo en equipo, servicio al usuario y gestión del tiempo.