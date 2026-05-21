Empleo Costa Rica

Empleo público: AyA abre concursos externos y estos son los salarios, requisitos y fechas para aplicar

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Por Mathew Chaves

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) abrió nuevos concursos externos para contratar personal operativo y técnico en Puntarenas y la Gran Área Metropolitana (GAM).








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Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

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