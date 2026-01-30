Empleo público: Banco Popular abre proceso de contratación para una plaza profesional temporal; vea la fecha límite

Las oportunidades’ de empleo público en el sistema bancario nacional suelen atraer a cientos de candidatos por la solidez que representan estas instituciones en el mercado costarricense.

En ocasiones, estas entidades abren procesos de selección para cubrir necesidades muy específicas que responden a la evolución tecnológica de sus servicios.

Precisamente, una de las instituciones financieras más grandes del país inició la búsqueda de un perfil especializado para potenciar su presencia en internet.

El Banco Popular requiere contratar a un profesional que se encargue de ejecutar y dar seguimiento a las acciones de su plan de mercadeo en plataformas virtuales. Según el cartel oficial, la plaza disponible es por tiempo definido, con una vigencia establecida hasta diciembre de 2026 para cumplir objetivos puntuales.

La contratación es por tiempo definido para apoyar las metas del conglomerado financiero durante el periodo actual. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El puesto vacante corresponde al cargo de gestor(a) de mercadeo digital. El objetivo principal es “proponer estrategias de mercadeo digital que coadyuven al cumplimiento de las metas establecidas del Conglomerado Financiero”.

Para optar por esta posición, los aspirantes deben poseer el grado de licenciatura o superior en carreras como Administración con énfasis en Mercadeo, Publicidad, Diseño Publicitario o Comunicación.

La experiencia es un filtro determinante en este concurso. El banco exige tres años de trayectoria comprobable en el desarrollo de estrategias y gestión de campañas, “relacionadas especialmente con el ámbito online”.

Además de los atestados académicos, los candidatos deben demostrar dominio de una serie de herramientas técnicas indispensables para el cargo:

Conocimiento en marketing digital, lo que incluye gestión de campañas, publicidad, pauta, generación de contenido y herramientas de medición como Google Analytics.

digital, lo que incluye gestión de campañas, publicidad, pauta, generación de contenido y herramientas de medición como Google Analytics. Dominio de estrategias de mercadotecnia de atracción, tales como mercadeo por correo electrónico, Google Ads, Facebook Ads, páginas de aterrizaje ( landing pages ), redes sociales, así como optimización (SEO) y mercadeo (SEM) en buscadores.

), redes sociales, así como optimización (SEO) y mercadeo (SEM) en buscadores. Experiencia en producción audiovisual aplicada a canales digitales.

Conocimiento técnico en el funcionamiento de motores de búsqueda (SEO y SEM).

Manejo de tableros de control de datos (dashboards) para el análisis de información.

Un aspecto crucial que se debe tomar en cuenta es que la oferta no especifica el salario que percibirá la persona seleccionada, por lo que este detalle se discutirá en las fases posteriores.

El proceso de inscripción es completamente digital. Los interesados deben ingresar al formulario de inscripción en oferta laboral habilitado en el sitio web del banco.

En dicha plataforma, el usuario deberá digitar sus datos personales, adjuntar los documentos probatorios y aceptar una declaración jurada sobre la veracidad de la información.

Es vital que, al momento de llenar el formulario, se indique correctamente el número de oferta laboral: BP-01-2026 para que la postulación sea dirigida al departamento correcto.

El plazo para participar es muy corto. La recepción de ofertas finalizará el próximo lunes 2 de febrero, por lo que se recomienda realizar el trámite de inmediato.