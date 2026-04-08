Empleo público: Comisión Nacional de Emergencias abre plaza con salario de ₡2,5 millones, vea cómo concursar

La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) anunció la apertura de un proceso de reclutamiento para una vacante de empleo público de alto nivel.

Se trata de un nombramiento interino en sustitución del titular para el puesto de Profesional Jefe de Servicio Civil 2, ubicado en la Unidad de Proveeduría Institucional en San José, Pavas.

Detalles del salario y compensación

Uno de los puntos más destacados de esta oferta de empleo público es la remuneración. Según el cartel oficial, el salario varía dependiendo de la condición del funcionario seleccionado:

Salario Global: Se establece en ₡2.557.520, el cual ya contempla los rubros de disponibilidad y prohibición.

Salario Compuesto: De ₡895.400 (base/anualidad) más pluses correspondientes según la normativa aplicable, incluyendo un rubro de disponibilidad de ₡132.060.

La determinación de cuál modalidad salarial se aplicará dependerá del análisis de cada oferente y la normativa vigente.

La Comisión Nacional de Emergencias abró una plaza de empleo público con salario de ₡2,5 millones. (CNE/CNE)

Requisitos para el puesto

La posición exige un perfil profesional sólido en el área de Administración. Entre los requisitos académicos y de experiencia se encuentran:

Formación académica: Licenciatura o posgrado en una carrera atinente al puesto.

Experiencia profesional: Mínimo de seis años en labores relacionadas con la especialidad.

Experiencia de mando: Al menos dos años supervisando personal profesional.

Requisitos legales: Incorporación al Colegio Profesional respectivo, declaración de bienes y rendición de garantía (póliza de fidelidad).

Adicionalmente, bajo el Artículo 12 de los requisitos para el Proveedor Institucional, los aspirantes deben ser costarricenses, ciudadanos en ejercicio, mayores de 35 años y contar con al menos siete años de experiencia administrativa, además de cinco años de experiencia específica en contratación administrativa (o 200 horas de capacitación certificada).

Beneficios adicionales y aplicación

La CNE ofrece una serie de beneficios institucionales para el candidato seleccionado, tales como:

Modalidad de teletrabajo.

Servicio médico y psicológico.

Asociación solidarista y parqueo.

¿Cómo aplicar?

Las personas interesadas en esta oportunidad de empleo público deben manifestar su interés a través de la boleta digital dispuesta por la institución y enviar los requisitos indicados al correo electrónico apadilla@cne.go.cr.

El plazo de recepción de información vence el próximo 10 de abril del 2026. Para más detalles, los interesados pueden contactar a la oficina de Desarrollo Humano de la CNE al teléfono 2210-2828, ext. 893.