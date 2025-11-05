Empleo Costa Rica

Empleo público: Defensoría de los Habitantes abre plaza con salario global de ₡1,7 millones

Por Mathew Chaves

La Defensoría de los Habitantes (DHR) anunció la apertura de su Concurso Público N° 008-2025 para llenar una plaza vacante en propiedad.








