Empleo Costa Rica

Empleo público en Costa Rica: Servicio Civil habilita vacantes; vea cómo aplicar

La Dirección General de Servicio Civil mantiene nueve vacantes sin oferentes en instituciones públicas. Tres de ellas cierran el 23 de marzo de 2026. Conozca puestos y fechas límite.

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Por Alonso Ramírez

La Dirección General de Servicio Civil mantiene abiertas nueve vacantes en distintas instituciones del sector público, en puestos donde actualmente no hay personas inscritas en el Registro de Oferentes.








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Alonso Ramírez

Alonso Ramírez

Estudiante de bachillerato en Periodismo, con trayectoria en departamentos digitales de medios de comunicación. Además, cuenta con experiencia en el manejo de redes sociales como creador de contenido y Community Manager.

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