Empleo público en Costa Rica: Servicio Civil habilita vacantes; vea cómo aplicar

La Dirección General de Servicio Civil mantiene abiertas nueve vacantes en distintas instituciones del sector público, en puestos donde actualmente no hay personas inscritas en el Registro de Oferentes.

Tres de estas plazas vencen este lunes 23 de marzo de 2026, por lo que las personas interesadas deben realizar el proceso de inscripción de inmediato.

Las oportunidades se distribuyen principalmente en el Ministerio de Salud y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), y abarcan perfiles profesionales, técnicos y administrativos en San José, Heredia, Alajuela y Puntarenas.

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Vacantes que vencen este lunes

Entre los puestos con cierre inmediato destacan tres oportunidades en el Ministerio de Salud:

Profesional de Servicio Civil 2 en Tecnología de Alimentos , ubicado en San José (Hospital).

, ubicado en San José (Hospital). Médico(a) Jefe de Sección de Departamento , en Montes de Oro, Miramar (Puntarenas).

, en Montes de Oro, Miramar (Puntarenas). Oficinista de Servicio Civil 2 en Heredia, correspondiente a labores varias de oficina. Esta plaza está reservada para personas con discapacidad bajo la Ley 8862.

Puestos en el MOPT lideran la oferta

El MOPT concentra tres vacantes en el área de Gestión Marítima, todas ubicadas en San José (Catedral), con fecha límite al 7 de abril de 2026:

Profesional Jefe de Servicio Civil 2

Profesional de Servicio Civil 3

Profesional de Servicio Civil 2

Estas plazas están relacionadas con la subespecialidad de acreditación y control de gente de mar.

Otras vacantes disponibles

El resto de oportunidades se distribuyen en distintas instituciones y áreas:

Inspector(a) de Servicio Civil 1 en Manejo Integrado de Vectores , en Pavas (Ministerio de Salud), con fecha límite al 26 de marzo .

, en Pavas (Ministerio de Salud), con fecha límite al . Profesional de Servicio Civil 1 en Laboratorista Químico , en Ulloa de Heredia (Ministerio de Agricultura y Ganadería), con cierre el 25 de marzo .

, en Ulloa de Heredia (Ministerio de Agricultura y Ganadería), con cierre el . Oficinista de Servicio Civil 2 en Gestión del Almacenamiento, en San Rafael de Alajuela (Ministerio de Justicia y Paz), con fecha límite al 24 de marzo.

¿Cómo postularse?

Las personas interesadas deben inscribirse en el Registro de Oferentes de la Dirección General de Servicio Civil y completar la oferta de servicio digital con la información personal, académica y laboral requerida.

El proceso está disponible en el sitio web oficial: dgsc.go.cr/ro.html

Estas vacantes corresponden a puestos en los que actualmente no hay oferentes registrados, por lo que representan una oportunidad inmediata para quienes cumplan con los requisitos y deseen ingresar al sector público.