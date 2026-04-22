Empleo Costa Rica

Empleo público en el BCR: revise aquí las vacantes con salarios que llegan hasta unos ₡3,5 millones

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Por Mathew Chaves

El Banco de Costa Rica (BCR) mantiene abiertos cuatro concursos para reforzar distintos frentes de su operación.








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Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

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