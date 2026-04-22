Empleo público en el BCR: revise aquí las vacantes con salarios que llegan hasta unos ₡3,5 millones

El Banco de Costa Rica (BCR) mantiene abiertos cuatro concursos para reforzar distintos frentes de su operación.

Las plazas vigentes corresponden a funciones de gerencia, desarrollo de software, servicio de caja y transporte de valores dentro del conglomerado financiero.

Cada puesto define requisitos académicos, años de experiencia y un rango salarial específico, además de la ruta para concursar en la plataforma de empleo.

El salario más elevado se ofrece en el cargo de gerente de área productos, que supera los ₡3,5 millones mensuales según la información oficial.

A continuación le detallamos las principales condiciones de cada vacante y los enlaces de postulación directa en el portal de empleo.

El Banco de Costa Rica publicó en su sitio de empleo cuatro concursos vigentes con distintos rangos salariales y niveles de formación para gerencia, tecnología, caja y transporte de valores. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La plaza de gerente de Área Productos tiene como objetivo definir y dar seguimiento a la estrategia de desarrollo y gestión de productos y servicios del Banco, con foco en competitividad y rentabilidad.

Para este puesto se solicita licenciatura universitaria o bachillerato universitario con maestría relacionada al área, incorporación al colegio profesional respectivo y formación en ciencias económicas.

La experiencia requerida es igual o mayor a cinco años en cargos con personal a cargo, enfocados en gerencia y en el diseño de estrategias para productos y servicios financieros.

Entre los conocimientos deseables se incluyen certificación en inglés avanzado, dominio de Microsoft Office 365, metodologías ágiles, análisis comparativo (benchmarking), innovación financiera y normativa interna y externa.

El rango salarial informado para la gerencia de área productos supera los ₡3,5 millones mensuales, con contrato en San José.

Quienes deseen participar en este concurso pueden consultar la oferta completa y postularse en el enlace: https://www.elempleo.com/cr/sitio-empresarial/bcr/gerente-de-area-productos/874932

Otra vacante corresponde al puesto de técnico desarrollador de software (.NET) Banprocesa, que se ubica en la subsidiaria Banprocesa S.R.L.

El BCR solicita bachillerato universitario en ciencias de la informática e incorporación al colegio profesional correspondiente para esta posición técnica.

La experiencia mínima es de más de dos años en desarrollo de software y uso de herramientas de especialización dentro del área tecnológica.

El perfil técnico incluye dominio de .NET Core, .NET Framework, C#, bases de datos MS SQL y Oracle, y desarrollo web con Web API, MVC, REST APIs, HTML, CSS, JavaScript y Angular.

También se valoran conocimientos en principios SOLID, procesos ETL, prácticas de DevOps, WPF y uso de Entity Framework en las soluciones.

El rango salarial para esta plaza se sitúa entre ₡1 millón y ₡1,5 millones mensuales, bajo un contrato indefinido.

El anuncio menciona beneficios como médico de empresa, posibilidad de teletrabajo, asociación solidarista y un esquema de vacaciones que inicia con 15 días anuales.

Las personas interesadas pueden revisar el detalle de la oferta y aplicar mediante el enlace: https://www.elempleo.com/cr/sitio-empresarial/bcr/tecnico-desarrollador-de-software-net-banprocesa/875694

En el ámbito de servicio al público, el BCR mantiene abierto el concurso para cajero (a) bancario con disponibilidad para laborar en Tilarán.

El requisito académico para esta posición es bachillerato en educación media, sin necesidad de experiencia previa en funciones bancarias.

La experiencia se indica como “sin experiencia”, aunque se señalan conocimientos en servicio al cliente, manejo de efectivo y comprensión del plan estratégico comercial, ética y valores institucionales.

El rango salarial para la plaza de caja se ubica entre ₡550.000 y ₡650.000 mensuales, con contrato indefinido y disponibilidad para laborar en Tilarán.

Quienes cumplan el perfil pueden consultar los detalles del concurso y postularse en el enlace: https://www.elempleo.com/cr/sitio-empresarial/bcr/cajero-a-bancario-con-disponibilidad-para-laborar-en-tilaran/875666

La cuarta vacante corresponde al puesto de oficial de transporte de valores San José, orientado a la custodia y traslado de valores y al apoyo en la atención de cajeros automáticos.

Para esta función se acepta educación primaria completa o bachillerato en secundaria y se pide un año de experiencia total, con al menos 6 meses en el campo de seguridad.

El perfil técnico incluye certificación vigente de idoneidad mental para portación de armas, curso básico de seguridad, registro de huellas dactilares al día y licencia de conducir B1.

Se requieren además conocimientos en protocolos de radio, uso de equipos de seguridad y manejo de armas de fuego como parte de las tareas asociadas.

El rango salarial comunicado para esta plaza va de ₡450.000 a ₡550.000 mensuales, bajo modalidad de contrato definido.

Las personas que deseen concursar por este puesto pueden acceder a la publicación y completar su postulación en el enlace: https://www.elempleo.com/cr/sitio-empresarial/bcr/oficial-de-transporte-de-valores-san-jose/875029

El Banco gestiona estas vacantes mediante su espacio empresarial en el portal de empleo, donde la persona interesada debe ingresar al anuncio específico, presionar “aplicar” y completar o registrar su currículo en línea para formalizar la postulación.