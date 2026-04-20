Empleo público en la Municipalidad de Santa Ana; dos nuevos puestos de trabajo disponibles con salarios de hasta ₡1,6 millones

La Municipalidad de Santa Ana anunció la apertura de dos procesos de reclutamiento externo para ocupar plazas vacantes en áreas estratégicas de la gestión urbana y de infraestructura. Los interesados tendrán un plazo de cinco días hábiles para presentar sus postulaciones.

A continuación, se detallan los perfiles solicitados y las condiciones de cada cargo:

1. Jefatura de Gestión Vial Cantonal (Concurso N° 02-06-2026)

Este puesto tiene como objetivo principal la coordinación de actividades para la ejecución de obras y proyectos en la red vial del cantón. Entre sus funciones destacan la planificación del mantenimiento vial, supervisión técnica de obras y gestión de licitaciones.

Salario Global: ₡1.519.426,13.

₡1.519.426,13. Salario Compuesto: ₡1.019.977,56.

₡1.019.977,56. Requisitos académicos: Licenciatura en Ingeniería Civil.

Licenciatura en Ingeniería Civil. Experiencia: Mínimo tres años en labores relacionadas y dos años en supervisión de personal.

Mínimo tres años en labores relacionadas y dos años en supervisión de personal. Otros: Estar incorporado al colegio profesional respectivo.

La Municipalidad de Santa Ana ofrece dos plazas de empleo público. (Tomada de redes sociales)

2. Topógrafo (Concurso N° 02-07-2026)

El profesional seleccionado se encargará de generar información topográfica para el diseño, seguimiento y evaluación de proyectos de obra pública, incluyendo levantamientos, replanteo de proyectos y control de movimientos de tierra.

Salario Global: ₡1.166.071,23.

₡1.166.071,23. Salario Compuesto: ₡929.181,75.

₡929.181,75. Requisitos académicos: Bachillerato en Topografía.

Bachillerato en Topografía. Experiencia: Un año en labores relacionadas con el puesto.

Un año en labores relacionadas con el puesto. Otros: Estar incorporado al colegio profesional respectivo.

Proceso de postulación y evaluación

Para ambos puestos, la recepción de formularios digitales se llevará a cabo exclusivamente del 20 al 24 de abril de 2026. Los aspirantes deberán completar el formulario digital escaneando el código QR que aparece en las publicaciones oficiales del ayuntamiento.

Documentación requerida:

Los interesados deben presentar su currículo en formato PDF con los siguientes atestados adjuntos:

Títulos académicos o certificados de estudio.

Copia de la cédula de identidad.

Certificados de cursos o capacitaciones.

Hoja de delincuencia vigente.

Certificaciones de experiencia laboral que detallen: nombre de la empresa, contacto, fechas exactas de ingreso/salida, funciones y firma del responsable de RR. HH. o representante legal.

Aspectos a evaluar:

La selección se basará en un sistema de puntaje distribuido de la siguiente manera:

Estudios académicos: 35% Prueba técnica: 30% Experiencia: 20% Entrevista: 15%

Consultas

Para mayor información, la municipalidad ha puesto a disposición los correos electrónicos kangulo@santaana.go.cr y kestin.rojas@santaana.go.cr, así como la línea telefónica 2582-7404.