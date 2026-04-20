Empleo Costa Rica

Empleo público en la Municipalidad de Santa Ana; dos nuevos puestos de trabajo disponibles con salarios de hasta ₡1,6 millones

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Por Redacción EF

La Municipalidad de Santa Ana anunció la apertura de dos procesos de reclutamiento externo para ocupar plazas vacantes en áreas estratégicas de la gestión urbana y de infraestructura. Los interesados tendrán un plazo de cinco días hábiles para presentar sus postulaciones.








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Redacción EF

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