Empleo Costa Rica

Empleo público: INS habilita vacante en San José

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Por Randall Corella Vargas

El Instituto Nacional de Seguros (INS) anunció la apertura de una nueva vacante de empleo público.








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Randall Corella Vargas

Randall Corella Vargas

Periodista y publicista alajuelense. Cuenta con más de 25 años de experiencia en periodismo escrito y digital en medios de comunicación nacionales e internacionales. Es, además, diseñador gráfico y coautor del libro Crónica del Centenario sobre la historia del fútbol en Costa Rica.

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