Empleo público: INS habilita vacante en San José

El Instituto Nacional de Seguros (INS) anunció la apertura de una nueva vacante de empleo público.

El trabajo busca llenar el cargo de auxiliar de mantenimiento civil. La plaza disponible es de carácter temporal y las funciones se desarrollarán bajo la modalidad presencial en San José.

La entidad aseguradora detalló que los aspirantes deben cumplir con una serie de requisitos indispensables para ser tomados en cuenta en el proceso de reclutamiento. El principal criterio es contar con un mínimo de 24 meses de experiencia comprobable en labores de naturaleza similar.

Entre las tareas específicas requeridas por la institución se incluyen trabajos de remodelación y reparación de paredes, cubículos y estructuras. Asimismo, se solicita pericia en trabajos de pintura y actividades vinculadas con albañilería, fontanería, soldadura, ebanistería y cerrajería.

Los postulantes al cargo deben contar con al menos dos años de experiencia en áreas técnicas como fontanería, soldadura y albañilería. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

En cuanto a las exigencias académicas y técnicas, los postulantes deben cumplir con las siguientes condiciones:

Tener la educación primaria completa.

Contar con la licencia de conducir B1 al día.

Condiciones y proceso de aplicación

Al tratarse de una plaza presencial en la capital, la institución busca personal con disponibilidad inmediata para integrarse a las labores operativas de mantenimiento de sus instalaciones.

Las personas que cumplan con el perfil y deseen participar en el proceso de selección tienen tiempo hasta el próximo 19 de agosto de 2026 para formalizar su inscripción.

Para aplicar a esta oportunidad, los candidatos deben ingresar su información y atestados a través de la plataforma de reclutamiento externo del grupo asegurador.