Empleo Costa Rica

Empleo público: INS Valores busca gerente general; estos son los requisitos para optar por el cargo

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Por Mathew Chaves

El mercado de alta dirección en el sistema financiero mantiene procesos de selección con filtros que eliminan postulaciones desde etapas iniciales. En este caso, una entidad del sector bursátil activó una convocatoria para definir su máximo cargo ejecutivo mediante un concurso mixto.








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Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

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