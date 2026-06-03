Empleo público: INS Valores busca gerente general; estos son los requisitos para optar por el cargo

El mercado de alta dirección en el sistema financiero mantiene procesos de selección con filtros que eliminan postulaciones desde etapas iniciales. En este caso, una entidad del sector bursátil activó una convocatoria para definir su máximo cargo ejecutivo mediante un concurso mixto.

INS Valores Puesto de Bolsa S.A. abrió el concurso PB-N.º CM-001-2026 para seleccionar a la persona que asumirá la Gerencia General, bajo un modelo de evaluación por requisitos, puntajes y pruebas técnicas eliminatorias.

La convocatoria integra verificación académica, experiencia profesional y evaluación de competencias. Cada fase reduce el número de aspirantes hasta llegar a la etapa final presencial, donde se define la elegibilidad del cargo.

El puesto concentra la dirección estratégica, operativa y comercial de la organización, con responsabilidad sobre la toma de decisiones del negocio bursátil y su posicionamiento dentro del mercado financiero.

La recepción de ofertas se mantiene abierta entre el 2 y el 8 de junio de 2026, mediante el formulario oficial habilitado por la organización.

Los concursos de alta dirección en el sector bursátil aplican filtros sucesivos que determinan la continuidad de los aspirantes en cada etapa del proceso. (Jose Cordero)

Las personas interesadas deben cumplir con un perfil definido que combina formación, experiencia y requisitos regulatorios obligatorios:

Licenciatura en Administración de Empresas, Economía, Derecho o carreras afines al mercado de valores.

Incorporación activa en el colegio profesional correspondiente.

Cumplimiento de normas de idoneidad del Conassif 15-22.

Experiencia mínima de 60 meses en cargos de alta jerarquía .

. Experiencia preferente en entidades financieras o mercados regulados.

Formación en mercados de capitales, análisis financiero o gestión de portafolios.

Inglés nivel B2 certificado o mediante prueba institucional.

Entre los requisitos deseables se incluyen posgrados en ciencias económicas, certificaciones internacionales como CFA, conocimiento de normativa bursátil, gobierno corporativo, gestión de riesgos y planificación estratégica.

Las certificaciones internacionales suelen utilizarse como factor diferenciador en procesos de selección para cargos ejecutivos. (Shutterstock/Composición con fotos de Shutterstock.)

El proceso de selección se desarrolla en varias etapas consecutivas: verificación de requisitos, evaluación de experiencia adicional (10%), certificaciones (5%), valoración técnica (40%) y pruebas competenciales con un peso del 45% en la calificación final.

Para avanzar, las personas deben alcanzar un mínimo acumulado del 70%, lo que permite el acceso a la fase técnica.

La evaluación técnica final incluye entrevista y centro de evaluación (assessment center) presencial. Ambas fases son eliminatorias.

Condiciones y enlaces del proceso:

Recepción de ofertas: 2 al 8 de junio de 2026

Formulario oficial: https://lnkd.in/ed9Jk-zf

Reglamento: https://lnkd.in/eHDvSsNT

Contacto: dmolinau@insvalores.com

El cartel del concurso no incluye información sobre el salario asociado al puesto de Gerencia General, ni incorpora una escala salarial ni referencia económica para la plaza.