Empleo Costa Rica

Empleo público: Micitt busca profesionales en propiedad y ofrece salario de hasta ₡1,4 millones

EscucharEscuchar
Por Mathew Chaves

La estabilidad laboral que ofrece el sector público se mantiene como uno de los principales atractivos para los profesionales en el mercado costarricense. En esta línea, el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) anunció la apertura de procesos de reclutamiento para llenar vacantes estratégicas en sus dependencias.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Micittempleos públicosinformáticatelecomunicacionessalarios
Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.