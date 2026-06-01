Empleo público: Municipalidad abre concursos para tres plazas

Tres plazas de empleo público salieron a concurso.

La entidad Municipalidad de San Pablo de Heredia habilitó tres concursos externos con el propósito de recibir ofertas de servicios para plazas de empleo público en organización. El proceso se encuentra activo para los oferentes que cumplan con los requisitos del cartel.

El primer concurso corresponde a la plaza de encargado de servicios generales, bajo el código 001-2026, la cual requiere Bachillerato en Educación Media junto con un Técnico o Técnico Medio. La experiencia para este puesto se fija en un periodo de uno a dos años.

Este puesto demanda labores atinentes y exige experiencia comprobada en supervisión de personal. Las tareas se rigen por el artículo 15 de la Ley Marco de Empleo Público (N.º 10159), el cual estipula que la selección se basará en el mérito y la idoneidad.

Cabe destacar que la selección para todas estas vacantes se basará en criterios de mérito, idoneidad e inclusión comunal, tal como lo exige la Ley 10159.

El segundo concurso es para asistente del Concejo Municipal, registrado con el código 002-2026, donde se solicita Bachillerato en Educación Media y un Técnico o Técnico Medio. Los aspirantes deben demostrar experiencia entre uno y dos años en funciones.

El Departamento de Recursos Humanos definió que tampoco aplica ningún tipo de requisito de incorporación legal o colegiatura obligatoria para los oferentes del proceso.

La tercera plaza disponible pertenece a la jefatura del Departamento de Proveeduría, bajo el código 003-2026, para la cual se exige el grado de licenciatura en una carrera afín. La experiencia se ubica entre tres y cuatro años en la materia.

El puesto en la proveeduría requiere labores atinentes y experiencia en supervisión de personal. A diferencia de los otros cargos, este puesto contiene el requisito legal obligatorio de encontrarse incorporado al colegio profesional respectivo de su área de estudio.

El Financiero realizó una consulta en el sitio web oficial de la Municipalidad y constató que no se encuentran los detalles de estos concursos externos en su plataforma digital. Ante la ausencia de las bases, los interesados deben solicitar los datos por correo.

El concurso no incluye información sobre los salarios asignados a ninguna de las tres plazas vacantes en el municipio florense.

Para conocer los salarios, aclarar dudas y obtener la guía junto con los cinco anexos, las personas deben escribir a acampos@sanpablo.go.cr.

La publicación original de este cartel de empleo se sustrajo de una divulgación efectuada en la red social LinkedIn, donde se compartieron los requerimientos básicos.

Las convocatorias para plazas en el sector municipal detallan las condiciones de formación académica, los años de experiencia y los atestados requeridos por el departamento de Recursos Humanos para la recepción de ofertas.

El proceso de recepción de ofertas se estableció desde el 1.º de junio y se mantendrá vigente hasta el viernes 5 de junio. Las entregas fuera de las fechas estipuladas por la organización no serán tomadas en cuenta por los encargados del concurso.

La recepción de los documentos se realiza en la Oficina de Recursos Humanos, situada en el edificio municipal en Calle 6 de San Pablo. El horario de atención se fijó de 8:30 a. m. a 3:00 p. m., con un cierre por almuerzo que rige de 1:00 p. m. a 2:00 p. m.

La entrega presencial tiene que incluir de manera obligatoria el currículo, la copia de la cédula, la carta de postulación y los títulos. Además, se deben adjuntar las certificaciones de experiencia, los comprobantes del colegio profesional y los anexos en original y copia.

Los interesados deben completar los formularios requeridos para que los encargados procedan con el ordenamiento del expediente individual del postulante. Los aspirantes deben corroborar que la información cumpla con las demandas del cartel antes de realizar su remisión.