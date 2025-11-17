Empleo Costa Rica

Empleo público: Municipalidad de Belén busca llenar esta plaza con un salario de más de ₡1 millón

EscucharEscuchar
Por Redacción EF

La Municipalidad de Belén ha oficializado la apertura del Concurso Externo N° 04-2025, mediante el cual busca incorporar un nuevo empleado público a sus filas.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
empleo públicoempleoMunicipalidad de Belén
Redacción EF

Redacción EF

Los artículos con la firma "Redacción EF" son elaborados por periodistas de nuestro equipo editorial bajo la supervisión de editores de las secciones correspondientes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.