Empleo público: Municipalidad de Belén busca llenar esta plaza con un salario de más de ₡1 millón

La Municipalidad de Belén ha oficializado la apertura del Concurso Externo N° 04-2025, mediante el cual busca incorporar un nuevo empleado público a sus filas.

El departamento asignado al funcionario será la Unidad de Informática.

La vacante destaca por ofrecer una remuneración que supera el millón de colones mensuales bajo la modalidad de salario global.

Detalles del puesto

La institución requiere contratar a un Analista de Tecnologías de Información y Comunicación (Puesto 140, Profesional Municipal 1).

Salario Global: ₡1.038.546,89.

₡1.038.546,89. Beneficios adicionales: La municipalidad ofrece asociación solidarista y médico de empresa.

Requisitos académicos y profesionales

Para participar en el concurso, los aspirantes deben cumplir obligatoriamente con los siguientes atestados:

Formación Académica: Bachillerato universitario en Ingeniería en Sistemas, Seguridad de Información Informática, Ciberseguridad, Ingeniería en Informática, Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Ingeniería en Computación o Informática.

Bachillerato universitario en Ingeniería en Sistemas, Seguridad de Información Informática, Ciberseguridad, Ingeniería en Informática, Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Ingeniería en Computación o Informática. Colegiatura: Estar incorporado al Colegio de Profesionales en Informática y Computación.

Estar incorporado al Colegio de Profesionales en Informática y Computación. Experiencia: Acreditar de más de seis meses a un año de experiencia en el cargo (sin personal a cargo).

Como requisito deseable, se valorará poseer licenciatura universitaria en las ingenierías mencionadas anteriormente.

Proceso de postulación y plazos

La Municipalidad ha establecido un proceso digital estricto para la recepción de credenciales.

Medio de postulación: Las solicitudes se recibirán únicamente a través del siguiente enlace digital: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=RrUHpFzYC0q7pUP4KrqaNtV33FY7d_RAkWrWolTwUwpUNE9GWVE5SEtIWjdNRVo4RElUS1EyNDhRVS4u&route=shorturl . Fechas: El formulario estará habilitado desde el 17 de noviembre hasta el 23 de noviembre de 2025 (inclusive). Cupo limitado: El Proceso de Recursos Humanos analizará únicamente a las primeras 100 personas que apliquen y manifiesten cumplir con los requisitos.

Nota sobre inclusión: Las personas con algún tipo de discapacidad interesadas en el proceso deben comunicarse al correo recursoshumanos3@belen.go.cr para coordinar las acciones pertinentes dentro del plazo definido.