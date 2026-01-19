Empleo Público: Municipalidad de Desamparados tiene vacantes con salarios de hasta ¢1,9 millones y así puede postularse

Si usted está buscando nuevas oportunidades de empleo en el sector público, preste atención a esta convocatoria. La Municipalidad de Desamparados anunció la apertura de 22 procesos de reclutamiento externo para llenar varias plazas vacantes en departamentos operativos y administrativos de la institución.

Las ofertas de empleo incluyen puestos para diversos perfiles académicos, desde personas con Bachillerato en Educación Media hasta profesionales con licenciatura universitaria. Los salarios globales para estas posiciones son competitivos, oscilando entre los ¢451.576 y los ¢1.990.400 mensuales, dependiendo de la categoría del cargo.

Esta es una oportunidad para integrarse al régimen municipal y trabajar en áreas clave para el desarrollo del cantón, como la auditoría interna, las tecnologías de información, la gestión cultural y el mantenimiento de la infraestructura pública.

Vacantes y salarios

La municipalidad dividió las ofertas en dos concursos distintos, cada uno con requisitos específicos según la naturaleza del puesto. A continuación, le detallamos las plazas disponibles en cada proceso:

Concurso Externo N.º 01-2026

Este bloque concentra la mayor cantidad de plazas profesionales y técnicas, abarcando desde fiscalización hasta servicios operativos esenciales. Entre los puestos habilitados se encuentran:

Fiscalizador 3 (Auditoría Interna): Se habilita una plaza con un salario global de ₡1.990.400. El puesto requiere licenciatura universitaria afín, tres años de experiencia certificada en auditoría y dos años en supervisión de personal. Es indispensable estar incorporado al colegio profesional respectivo.

Se habilita una plaza con un salario global de ₡1.990.400. El puesto requiere licenciatura universitaria afín, tres años de experiencia certificada en auditoría y dos años en supervisión de personal. Es indispensable estar incorporado al colegio profesional respectivo. Analista 2 de Tecnologías de Información: Existen dos vacantes con una remuneración de ₡1.596.800. Los candidatos deben poseer licenciatura universitaria, dos años de experiencia en labores afines y un año en supervisión, además de la colegiatura al día.

Existen dos vacantes con una remuneración de ₡1.596.800. Los candidatos deben poseer licenciatura universitaria, dos años de experiencia en labores afines y un año en supervisión, además de la colegiatura al día. Encargado de embellecimiento de áreas recreativas: Una plaza disponible con salario de ₡1.218.526,32. Se solicita bachillerato universitario, un año de experiencia en labores afines y supervisión, así como licencia de conducir B1 preferiblemente.

Una plaza disponible con salario de ₡1.218.526,32. Se solicita bachillerato universitario, un año de experiencia en labores afines y supervisión, así como licencia de conducir B1 preferiblemente. Analista 1 de Servicios Sociales: Se oferta una plaza con un ingreso mensual de ₡1.218.526,32. El perfil exige bachillerato universitario en una carrera afín y un año de experiencia profesional debidamente acreditada.

Se oferta una plaza con un ingreso mensual de ₡1.218.526,32. El perfil exige bachillerato universitario en una carrera afín y un año de experiencia profesional debidamente acreditada. Técnico en Arte y Cultura: Una vacante técnica con salario global de ₡937.440. Requiere título de Técnico Medio o graduado del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y dos años de experiencia, o primer año universitario aprobado con un año de experiencia.

Una vacante técnica con salario global de ₡937.440. Requiere título de Técnico Medio o graduado del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y dos años de experiencia, o primer año universitario aprobado con un año de experiencia. Inspector de Saneamiento Ambiental: Plaza con remuneración de ₡937.440. Usted debe contar con formación técnica media o universitaria inicial, dos años de experiencia (o un año en caso de los universitarios) y obligatoriamente licencias de conducir tipos B1 y A2.

Plaza con remuneración de ₡937.440. Usted debe contar con formación técnica media o universitaria inicial, dos años de experiencia (o un año en caso de los universitarios) y obligatoriamente licencias de conducir tipos B1 y A2. Técnico en Salud Ocupacional: Se requiere un profesional con salario de ₡867.200. Es necesario poseer título de Técnico Medio con un año y seis meses de experiencia, o primer año universitario con un año de experiencia laboral.

Se requiere un profesional con salario de ₡867.200. Es necesario poseer título de Técnico Medio con un año y seis meses de experiencia, o primer año universitario con un año de experiencia laboral. Bodeguero (asistente administrativo 2): Una plaza disponible con asignación de ₡707.200. El puesto demanda técnico medio de colegio vocacional o escuela comercial, bachillerato de secundaria, un año de experiencia y licencia B1.

Una plaza disponible con asignación de ₡707.200. El puesto demanda técnico medio de colegio vocacional o escuela comercial, bachillerato de secundaria, un año de experiencia y licencia B1. Oficinista Centro Cívico por la Paz: Vacante con salario global de ₡623.418,18. Los requisitos son el bachillerato de secundaria aprobado y seis meses de experiencia demostrable en labores de oficina o similares.

Vacante con salario global de ₡623.418,18. Los requisitos son el bachillerato de secundaria aprobado y seis meses de experiencia demostrable en labores de oficina o similares. Operador de equipo móvil 2 (Recolección de Residuos): Una plaza operativa con sueldo global de ₡558.400. Se exige sexto grado de escuela, un año de experiencia en actividades afines y licencia de conducir tipo B3 vigente.

Una plaza operativa con sueldo global de ₡558.400. Se exige sexto grado de escuela, un año de experiencia en actividades afines y licencia de conducir tipo B3 vigente. Obrero especializado (infraestructura vial): Plaza con salario global de ₡558.400. Requiere sexto grado de primaria, un año de experiencia en actividades afines y seis meses adicionales en supervisión de personal.

Plaza con salario global de ₡558.400. Requiere sexto grado de primaria, un año de experiencia en actividades afines y seis meses adicionales en supervisión de personal. Operador de equipo móvil 1 (infraestructura vial): Una vacante con remuneración de ₡451.576,47. El perfil solicita tercer grado de escuela aprobado, un año de experiencia en labores atinentes y licencia de conducir B1.

Una vacante con remuneración de ₡451.576,47. El perfil solicita tercer grado de escuela aprobado, un año de experiencia en labores atinentes y licencia de conducir B1. Peón (infraestructura vial): Dos plazas disponibles con salario de ₡451.576,47. Los postulantes deben haber aprobado el tercer grado de primaria y contar con seis meses de experiencia en labores relacionadas.

Concurso Externo N.º 02-2026

Este segundo cartel se enfoca en áreas de fiscalización tributaria y operaciones especializadas de maquinaria y mantenimiento. Las vacantes incluyen:

Técnico para el Área de Patentes: Una plaza de jefatura técnica con salario de ₡1.218.526,32. Requiere tercer año aprobado de educación superior, tres años de experiencia en supervisión de labores y tres años en supervisión de personal.

Una plaza de jefatura técnica con salario de ₡1.218.526,32. Requiere tercer año aprobado de educación superior, tres años de experiencia en supervisión de labores y tres años en supervisión de personal. Operador de equipo móvil 2 (infraestructura vial): Dos vacantes con remuneración de ₡558.400. Se solicita segundo ciclo de Enseñanza General Básica aprobado (sexto), un año de experiencia relacionada y la licencia de conducir correspondiente al equipo “cuando así lo exija el puesto”.

Dos vacantes con remuneración de ₡558.400. Se solicita segundo ciclo de Enseñanza General Básica aprobado (sexto), un año de experiencia relacionada y la licencia de conducir correspondiente al equipo “cuando así lo exija el puesto”. Trabajador especializado (infraestructura vial): Dos plazas con salario global de ₡558.400. Requiere Enseñanza General Básica (noveno) y certificado de adiestramiento o experiencia específica según el nivel educativo alcanzado (uno o dos años).

Dos plazas con salario global de ₡558.400. Requiere Enseñanza General Básica (noveno) y certificado de adiestramiento o experiencia específica según el nivel educativo alcanzado (uno o dos años). Trabajador especializado 1 (infraestructura vial): Una vacante adicional con ingreso de ₡558.400, sujeta a los mismos requisitos de formación básica y certificación de adiestramiento o experiencia comprobada.

Una vacante adicional con ingreso de ₡558.400, sujeta a los mismos requisitos de formación básica y certificación de adiestramiento o experiencia comprobada. Mecánico automotriz (trabajador especializado 1): Una plaza para el taller mecánico con salario de ₡558.400. El candidato debe tener formación básica y certificado de adiestramiento específico o experiencia equivalente en mecánica.

Las plazas operativas exigen licencias especializadas y experiencia práctica certificada. (Albert Marín.)

Requisitos generales y cómo postularse

Para participar en cualquiera de los dos concursos, usted debe cumplir con requisitos legales básicos como ser mayor de edad, costarricense (o extranjero con situación regularizada) y no tener impedimentos para ejercer cargos públicos.

La administración municipal estableció que los interesados deben remitir su oferta exclusivamente al correo electrónico oficial reclutamiento@desamparados.go.cr antes de la fecha de cierre (3/2/2026).

Debe adjuntar todos los atestados en un único archivo formato PDF, el cual no debe exceder los límites de tamaño permitidos por los servidores de correo y debe incluir el formulario 2026 debidamente lleno. Usted debe asegurarse de no enviar fotografías sueltas ni archivos en formato JPG, ya que el Área de Talento Humano descartará automáticamente las ofertas que no cumplan con el formato de archivo único PDF solicitado.

Además, si usted desea concursar en múltiples plazas, deberá enviar un correo electrónico independiente con la documentación completa para cada puesto, indicando claramente en el asunto el nombre exacto de la vacante.

El proceso de selección contempla una fase de entrevista técnica y una prueba técnica para validar las competencias de los candidatos que superen el filtro inicial de requisitos documentales y legales.

Para consultas específicas sobre el cartel o los requisitos, la institución habilitó únicamente las direcciones electrónicas achacon@desamparados.go.cr y bporras@desamparados.go.cr, descartando la atención de dudas por otras vías.