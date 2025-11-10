Empleo Costa Rica

Empleo público: Municipalidad de Flores busca llenar estas tres plazas vacantes

Por Redacción EF

La Municipalidad de Flores, a través de su Departamento de Talento Humano, anunció la apertura de tres concursos externos para llenar plazas vacantes de empleo público dentro de la institución.








