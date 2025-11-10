Empleo público: Municipalidad de Flores busca llenar estas tres plazas vacantes

La Municipalidad de Flores, a través de su Departamento de Talento Humano, anunció la apertura de tres concursos externos para llenar plazas vacantes de empleo público dentro de la institución.

En un anuncio publicado en la edición impresa de La Nación, el gobierno local invita a la población interesada a participar en los procesos de selección para los siguientes puestos:

Policía Municipal de Tránsito (Técnico Municipal 2A, Concurso Externo 01-2024)

(Técnico Municipal 2A, Concurso Externo 01-2024) Operador de Vigilancia Electrónica (Técnico Municipal 1, Concurso Externo 04-2024)

(Técnico Municipal 1, Concurso Externo 04-2024) Contador Municipal (Profesional Municipal 3, Concurso Externo 06-2024)

Según la información difundida, las personas interesadas deberán ingresar al enlace flores.go.cr/bolsa-de-empleo-municipal/.

La Municipalidad de Flores, a través de su Departamento de Talento Humano, anunció la apertura de tres concursos externos para llenar plazas vacantes de empleo público dentro de la institución.

En este sitio web podrán consultar la información completa, los términos y condiciones de cada concurso, así como los documentos que deberán presentar conforme a lo establecido por el Departamento de Talento Humano.

Para consultas, la municipalidad pone a disposición los correos electrónicos acamacho@flores.go.cr y asanchez@flores.go.cr, además del número de teléfono 2265-7109, extensiones 170 y 171.