Empleo Costa Rica

Empleo público: Recope abre plaza con salario de ₡1,2 millones, vea si puede participar

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Por Redacción EF

La Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) anunció la apertura de un proceso de reclutamiento externo para cubrir una vacante de empleo público.








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Redacción EF

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