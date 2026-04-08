Empleo público: Recope abre plaza con salario de ₡1,2 millones, vea si puede participar

La Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) anunció la apertura de un proceso de reclutamiento externo para cubrir una vacante de empleo público.

La institución busca profesionales para ocupar la plaza número 0839 bajo la categoría de Profesional 1B.

Condiciones salariales y contractuales

De acuerdo con el cartel de reclutamiento, la oferta de empleo público presenta dos modalidades de remuneración, cuya aplicación final dependerá de la normativa vigente y la condición del candidato:

Salario Global: ₡1.205.688.

Salario Compuesto (Base + pluses): ₡624.862.

El puesto consiste en un nombramiento interino en una plaza vacante temporal (por ascenso del titular), por un periodo inicial de tres meses con posibilidad de prórroga.

La ubicación del centro de trabajo es el Departamento de Mantenimiento Regional Caribe, específicamente en la Terminal Moín.

La Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) anunció la apertura de un proceso de reclutamiento externo para cubrir una vacante de empleo público. (Alonso Tenorio)

Requisitos académicos y profesionales

Para optar por este empleo público, RECOPE ha definido un perfil técnico estricto en el área de ingeniería:

Especialidad: Ingeniería Eléctrica o Ingeniería Electromecánica.

Grado académico: Licenciatura universitaria en una disciplina afín al puesto.

Experiencia: De uno a tres años en la ejecución de labores relacionadas con el área de especialidad.

Requisitos legales: Incorporación vigente al Colegio Profesional respectivo.

Proceso de aplicación y fecha límite

Los interesados en participar en este concurso de empleo público deben actuar con celeridad, ya que el periodo de recepción de documentos es sumamente breve. Las participaciones se recibirán únicamente hasta el 8 de abril del 2026.

Para aplicar, los candidatos deben remitir su respuesta al correo electrónico erick.castillo@recope.go.cr, indicando obligatoriamente el número de plaza (0839) y el nombre del puesto (Profesional 1B).

Documentación requerida:

Hoja de vida actualizada. Títulos académicos (Bachillerato en Educación Media y Licenciatura). Cédula de identidad. Certificado de experiencia laboral detallado (debe incluir puesto, periodos, funciones, jornada, fechas exactas de ingreso/salida y motivo de la conclusión del contrato).

La institución advirtió que las solicitudes enviadas fuera del plazo establecido o que incumplan con alguno de los requisitos de admisibilidad serán excluidas automáticamente del proceso.