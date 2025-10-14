Empleo público: Servicio Civil ofrece plazas con salarios de hasta ₡1,6 millones

La Dirección General de Servicio Civil (DGSC) mantiene abiertos varios concursos públicos para personas interesadas en incorporarse al sector público, con puestos disponibles en distintas instituciones del Estado y salarios que superan los ₡1,6 millones mensuales.

Las convocatorias incluyen plazas en ministerios, universidades e instituciones autónomas, con opciones tanto para profesionales universitarios como para técnicos y bachilleres en educación media.

Servicio Civil publica ofertas de empleo público. (Imagen con fines ilustrativos/Shutterstock)

Los concursos están dirigidos a personas inscritas o que deseen inscribirse en el Registro de Oferentes del Servicio Civil, requisito indispensable para participar.

Puestos profesionales

Entre las vacantes disponibles destaca el puesto de Profesional en Informática 2, con especialidad en Gestión de Tecnologías de Información y Comunicación, en el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), ubicado en San José, Uruca.

La subespecialidad requerida es Ingeniería de Software, con jornada diurna y tiempo completo. El salario global es de ₡1.603.017. Se requiere licenciatura en una carrera afín al área y dos años de experiencia profesional. El plazo de registro vence el 21 de octubre de 2025.

También se encuentra disponible el puesto de Estadístico(a) de Servicio Civil 3, tanto en el Ministerio de Hacienda (Mata Redonda) como en el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), en Zapote.

Estas plazas ofrecen un salario global de ₡1.598.450 y requieren licenciatura en una carrera de formación estadística y cinco años de experiencia en labores relacionadas, o bien bachillerato y maestría con al menos dos años de experiencia profesional.

Puestos técnicos y administrativos

El Ministerio de Seguridad Pública abrió una plaza para Oficinista de Servicio Civil 2, con especialidad en Labores Varias de Oficina, ubicada en Turrialba, Cartago.

Este puesto está reservado para personas con discapacidad y requiere bachillerato en educación media y dos años de experiencia en labores afines. El salario global es de ₡484.102, y la fecha límite de inscripción vence el 16 de octubre de 2025.

Asimismo, el Ministerio de Justicia y Paz ofrece una vacante para Asistente de Salud de Servicio Civil 2, con especialidad en Registros Médicos, ubicada en La Palmera, San Carlos.

Se requiere haber aprobado al menos dos años de una carrera universitaria o técnica relacionada, o bien contar con bachillerato en educación media y título de técnico medio en el área. Además, se exige dos años de experiencia en labores similares. El salario global es de ₡712.452, con fecha límite de registro al 15 de octubre de 2025.

Requisitos generales

Todas las personas interesadas deben registrarse o actualizar su oferta de servicios digital en el Registro de Oferentes del Servicio Civil antes del vencimiento del plazo de cada concurso.

El registro y los detalles completos de las convocatorias se pueden consultar en el sitio oficial.