Empleo Costa Rica

Empleo público: Servicio Civil ofrece plazas con salarios de hasta ₡1,6 millones

La Dirección General de Servicio Civil mantiene abiertos concursos en instituciones del Estado para profesionales y técnicos, con salarios de hasta ₡1,6 millones. Vea cuáles son.

EscucharEscuchar
Por Alonso Ramírez

La Dirección General de Servicio Civil (DGSC) mantiene abiertos varios concursos públicos para personas interesadas en incorporarse al sector público, con puestos disponibles en distintas instituciones del Estado y salarios que superan los ₡1,6 millones mensuales.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Costa RicaServicio Civilempleo público
Alonso Ramírez

Alonso Ramírez

Estudiante de bachillerato en Periodismo, con trayectoria en departamentos digitales de medios de comunicación. Además, cuenta con experiencia en el manejo de redes sociales como creador de contenido y Community Manager.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.