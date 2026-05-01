Empleo público: Sutel abre concurso para plaza vacante en control interno con salario de casi ₡1,6 millones

La Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) abrió un proceso interno para ocupar una plaza profesional dentro de su estructura institucional.

El nombramiento es de carácter interino y se extenderá hasta el 1.° de diciembre de 2030, según las condiciones establecidas.

El salario definido para el puesto es de ₡1.597.900.

Además, las personas que participen y cumplan con los requisitos formarán parte de un registro de elegibles con vigencia de dos años.

La posición implica funciones vinculadas a auditorías, evaluación de procesos, análisis de información financiera y elaboración de informes técnicos.

También contempla seguimiento de relaciones contractuales asociadas a fideicomisos dentro del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel), programa estatal orientado al acceso a servicios de telecomunicaciones.

En el apartado académico, se solicita licenciatura o bachillerato con maestría en Administración de Empresas con énfasis en contaduría pública, finanzas o carrera afín.

El requisito de experiencia establece al menos 12 meses en la ejecución de dos funciones relacionadas con auditorías, control interno, gestión de riesgos o control de proyectos.

Además, se requiere colegiatura activa y no tener impedimentos legales para el ejercicio de cargos públicos.

El proceso de evaluación contempla prueba técnica, evaluación psicométrica y entrevista, con una nota mínima de 70 puntos.

La Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) abrió un proceso interno para ocupar una plaza profesional dentro de su estructura institucional. (Alonso Tenorio)

Para participar, se debe completar el formulario en línea, descargarlo en PDF y enviarlo por correo electrónico.

El envío debe realizarse a priscilla.calderon@sutel.go.cr, indicando en el asunto la siguiente fórmula: “Concurso 01-2026 – su nombre completo”.

Se debe adjuntar en formato PDF la oferta de servicio, currículum vitae de máximo dos páginas, hoja de delincuencia, copia de cédula, títulos universitarios, certificados y constancias laborales.

Las condiciones completas pueden revisarse en el documento oficial del proceso.

El plazo máximo para participar es el 3 de mayo de 2026.