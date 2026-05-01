Empleo público: Sutel abre concurso para plaza vacante en control interno con salario de casi ₡1,6 millones

La Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) abrió un proceso interno para ocupar una plaza profesional dentro de su estructura institucional.
El nombramiento es de carácter interino y se extenderá hasta el 1.° de diciembre de 2030, según las condiciones establecidas.
El salario definido para el puesto es de ₡1.597.900.
Además, las personas que participen y cumplan con los requisitos formarán parte de un registro de elegibles con vigencia de dos años.
La posición implica funciones vinculadas a auditorías, evaluación de procesos, análisis de información financiera y elaboración de informes técnicos.
También contempla seguimiento de relaciones contractuales asociadas a fideicomisos dentro del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel), programa estatal orientado al acceso a servicios de telecomunicaciones.
En el apartado académico, se solicita licenciatura o bachillerato con maestría en Administración de Empresas con énfasis en contaduría pública, finanzas o carrera afín.
El requisito de experiencia establece al menos 12 meses en la ejecución de dos funciones relacionadas con auditorías, control interno, gestión de riesgos o control de proyectos.
Además, se requiere colegiatura activa y no tener impedimentos legales para el ejercicio de cargos públicos.
El proceso de evaluación contempla prueba técnica, evaluación psicométrica y entrevista, con una nota mínima de 70 puntos.
Para participar, se debe completar el formulario en línea, descargarlo en PDF y enviarlo por correo electrónico.
El envío debe realizarse a priscilla.calderon@sutel.go.cr, indicando en el asunto la siguiente fórmula: “Concurso 01-2026 – su nombre completo”.
Se debe adjuntar en formato PDF la oferta de servicio, currículum vitae de máximo dos páginas, hoja de delincuencia, copia de cédula, títulos universitarios, certificados y constancias laborales.
Las condiciones completas pueden revisarse en el documento oficial del proceso.
El plazo máximo para participar es el 3 de mayo de 2026.