Empleo Costa Rica

Empleo público: Sutel abre concurso para plaza vacante en control interno con salario de casi ₡1,6 millones

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Por Mathew Chaves

La Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) abrió un proceso interno para ocupar una plaza profesional dentro de su estructura institucional.








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Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

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