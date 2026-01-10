Empleo Costa Rica

Empresa del sector turismo y retail anuncia reclutamiento masivo para cubrir más de 150 puestos en el GAM y aeropuertos

Si está en busca de nuevas oportunidades laborales para iniciar el año, una compañía con presencia en las principales terminales aéreas del país realizará un evento presencial este lunes. Conozca aquí qué perfiles buscan y los documentos indispensables que debe llevar

EscucharEscuchar
Por Mathew Chaves

El inicio de año trae nuevas oportunidades laborales en los sectores de comercio, servicios y turismo. La compañía Morpho Travel Experience, en el marco de su 25 aniversario, anunció una feria de empleo masiva para cubrir más de 150 vacantes en posiciones operativas, técnicas y administrativas.








empleosMorpho TravelAeropuerto Juan Santamaríareclutamientosvacantes
Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

