Empresa del sector turismo y retail anuncia reclutamiento masivo para cubrir más de 150 puestos en el GAM y aeropuertos

El inicio de año trae nuevas oportunidades laborales en los sectores de comercio, servicios y turismo. La compañía Morpho Travel Experience, en el marco de su 25 aniversario, anunció una feria de empleo masiva para cubrir más de 150 vacantes en posiciones operativas, técnicas y administrativas.

Las plazas disponibles se distribuyen en puntos estratégicos como el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, el Aeropuerto de Liberia y diversos sectores del Gran Área Metropolitana (GAM).

Feria de empleo. (Foto con fines ilustrativos)

Detalles de la convocatoria

La actividad se realizará de forma presencial bajo los siguientes detalles:

Fecha: Lunes 12 de enero.

Lunes 12 de enero. Lugar: Hotel Wyndham (frente al antiguo Mall Real Cariari).

Hotel Wyndham (frente al antiguo Real Cariari). Horario: De 9:00 a. m. a 4:00 p. m.

La oferta laboral abarca una amplia variedad de funciones de cara al servicio al viajero y soporte administrativo:

Servicio al cliente y ventas : Se requieren cajeros vendedores y cajeros de restaurante . Para ambos perfiles es indispensable un nivel de inglés intermedio . En el caso de restaurante , es deseable contar con experiencia previa en el sector gastronómico.

: Se requieren y . Para ambos perfiles es indispensable un nivel de . En el caso de , es deseable contar con experiencia previa en el sector gastronómico. Logística y operaciones : La búsqueda incluye auxiliares de reabastecimiento (con experiencia como display , mercaderista o gondolero), auxiliares de limpieza (pileros) y auxiliares de bodega , este último con disponibilidad para laborar en Santa Bárbara .

: La búsqueda incluye (con experiencia como , mercaderista o gondolero), y , este último con disponibilidad para laborar en . Gastronomía : Se solicitan asistentes de cocina con experiencia en restaurantes o franquicias.

: Se solicitan con experiencia en restaurantes o franquicias. Profesionales y técnicos : La lista se extiende a diseñadores gráficos, dibujantes arquitectónicos, arquitectos, auxiliares de tesorería, asistentes contables, contralores y un programador Back End.

Requisitos indispensables

Todos los interesados deben presentarse con su currículum actualizado.

Asimismo, para las posiciones que lo requieran, es obligatorio contar con el carné de manipulación de alimentos al día.

Para obtener más detalles sobre la cultura organizacional de la empresa, los interesados pueden visitar el perfil de Instagram @somos_morpho.