Empresa del sector turismo y retail anuncia reclutamiento masivo para cubrir más de 150 puestos en el GAM y aeropuertos
Si está en busca de nuevas oportunidades laborales para iniciar el año, una compañía con presencia en las principales terminales aéreas del país realizará un evento presencial este lunes. Conozca aquí qué perfiles buscan y los documentos indispensables que debe llevar
El inicio de año trae nuevas oportunidades laborales en los sectores de comercio, servicios y turismo. La compañía Morpho Travel Experience, en el marco de su 25 aniversario, anunció una feria de empleo masiva para cubrir más de 150 vacantes en posiciones operativas, técnicas y administrativas.
Las plazas disponibles se distribuyen en puntos estratégicos como el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, el Aeropuerto de Liberia y diversos sectores del Gran Área Metropolitana (GAM).
Detalles de la convocatoria
La actividad se realizará de forma presencial bajo los siguientes detalles:
Fecha: Lunes 12 de enero.
Lugar: Hotel Wyndham (frente al antiguo Mall Real Cariari).
Horario: De 9:00 a. m. a 4:00 p. m.
La oferta laboral abarca una amplia variedad de funciones de cara al servicio al viajero y soporte administrativo:
Servicio al cliente y ventas: Se requieren cajeros vendedores y cajeros de restaurante. Para ambos perfiles es indispensable un nivel de inglés intermedio. En el caso de restaurante, es deseable contar con experiencia previa en el sector gastronómico.
Logística y operaciones: La búsqueda incluye auxiliares de reabastecimiento (con experiencia como display, mercaderista o gondolero), auxiliares de limpieza (pileros) y auxiliares de bodega, este último con disponibilidad para laborar en Santa Bárbara.
Gastronomía: Se solicitan asistentes de cocina con experiencia en restaurantes o franquicias.
Profesionales y técnicos: La lista se extiende a diseñadores gráficos, dibujantes arquitectónicos, arquitectos, auxiliares de tesorería, asistentes contables, contralores y un programador Back End.
Requisitos indispensables
Todos los interesados deben presentarse con su currículum actualizado.
Asimismo, para las posiciones que lo requieran, es obligatorio contar con el carné de manipulación de alimentos al día.
Para obtener más detalles sobre la cultura organizacional de la empresa, los interesados pueden visitar el perfil de Instagram @somos_morpho.
