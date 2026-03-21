Estas empresas ofrecen vacantes luego del cierre de Pollo Granjero. Conozca cuáles son y dónde remitir información

La corporación Multi Inversiones confirmó el cierre de las operaciones de Pollo Granjero en Costa Rica. La decisión de negocios implicó la clausura de 96 puntos de venta de comida en el país. El cese de las labores en los locales se ejecutó el jueves 19 de marzo de 2026.

El cese de la marca de pollo provocó el despido de 280 colaboradores. La empresa operó en el mercado de Costa Rica durante 13 años. En el año 2017, la firma de comida sustituyó la presencia de Pollo Campero. La corporación maneja la marca Pollolandia en la actualidad.

Pollolandia podría absorber los locales que pertenecían a Pollo Granjero. Ante la situación de desempleo de 280 personas, firmas de alimentos iniciaron procesos de reclutamiento en el país. Las empresas publicaron comunicados en plataformas de internet para atraer personal.

Las compañías buscan contratar a las personas que perdieron su trabajo tras el cierre de operaciones, habilitaron correos y números de teléfono para recibir los atestados de los excolaboradores de la marca de piezas de pollo.

La corporación Multi Inversiones confirmó el cierre de los 96 locales de comida en el territorio de Costa Rica. (Jose Cordero)

Opciones de empleo y contactos

Burger King y Popeyes reciben currículos en reclutamiento@aegroupcr.com. Papa Johns pide enviar datos a reclutamiento@pjcostarica.com o entregarlos en los restaurantes de la cadena de pizzerías en el territorio.

Subway habilitó el correo reclutamiento@subwaycostarica.com y un sitio en internet para reclutar personal. Hooters recibe currículos en la dirección reclutamiento@hooters.co.cr para contratar a las personas que buscan empleo de inmediato.

Ready Pizza recibe aplicaciones mediante reclutamiento@readypizzacr.com y el WhatsApp 7092-7062. Canton ofrece puestos de trabajo y recibe atestados en la dirección de correo v.araya@cci.rest de forma expedita.

Teriyaki y Quiznos se suman a la búsqueda de personal; los interesados pueden escribir a reclutamiento@grupoqzcr.com. Good Wings solicita cocineros y recibe atestados en el correo goodwingscr@gmail.com para trabajar en sus operaciones de comida.

La Friki busca exempleados en las cercanías de Santa Ana y solicita el envío de documentos al número de WhatsApp 8572-8572. El emprendimiento Chicken Frito del chef Sebastián Jara Krasinski ofrece opciones de contratación para personas sin empleo.

Chicken Frito recibe los datos de los candidatos en el número de WhatsApp 7094-9581. Además, busca alquilar los espacios que antes estaban ocupados por Pollo Granjero; puede contactar vía WhatsApp al 8422-5656 para coordinar visitas con los dueños de los locales que alquilaban espacios a la cadena de comida que cerró operaciones.