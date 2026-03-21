Empleo Costa Rica

Estas empresas ofrecen vacantes luego del cierre de Pollo Granjero. Conozca cuáles son y dónde remitir información

Burger King, Subway y otras 10 marcas activaron contrataciones

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Por Mathew Chaves

La corporación Multi Inversiones confirmó el cierre de las operaciones de Pollo Granjero en Costa Rica. La decisión de negocios implicó la clausura de 96 puntos de venta de comida en el país. El cese de las labores en los locales se ejecutó el jueves 19 de marzo de 2026.








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Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

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